Švajcarska slavila u Švedskoj, remi tzv. Kosova i Slovenije

Fudbaleri Švajcarske pobijedili su u Solni selekciju Švedske sa 2:0, u utakmici trećeg kola Grupe B kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Izvor: Peter Sonander/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Švajcarska je povela golom Granita Džake u 65. minutu sa penala, dok je konačan rezultat postavio Žoan Manzambi u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

U okviru iste grupe tzv. Kosovo i Slovenija su u Prištini odigrali neriješeno 0:0.

Za reprezentaciju Slovenije cijeli meč je odigrao fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik.

Švajcarska vodi u Grupi B sa maksimalnih devet bodova, "Kosovo" je drugo sa četiri boda, Slovenija na trećoj poziciji ima dva boda, dok je Švedska posljednja sa jednim bodom.

U narednom kolu, u ponedjeljak, Slovenija dočekuje Švajcarsku, a Švedska na svom terenu igra protiv tzv. Kosova.

(agencije)