Moralni debakl kluba, a ne dječaka: Kadeti Podgrmeča u Banjaluci primili 40 golova za 66 minuta!

Nevjerovatan rezultat stiže nam iz Omladinske lige BiH - Zapad.

Izvor: Promo/OFK Sport Team

Na banjalučkom "Predgrađu" danas je odigrana jedna najblaže rečeno zanimljiva utakmica. Naime, u okviru Omladinske lige Bosne i Hercegovine grupa "Zapad" kadeti Željezničara ST dočekali su ekipu Podgrmeča.

Gosti iz Sanskog Mosta su na meč došli sa samo sedmoricom fudbalera i odlučili su da ipak odigraju utakmicu, bez da odglume neku povredu na samom startu koja bi ujedno značila i kraj utakmice zbog nedovoljnog broja igrača.

Očekivano domaći tim je tako od samog starta bio u velikoj prednosti, ali ništa nije moglo pripremiti dječake iz Sanskog Mosta na ono što im se desilo.

Naime, Željezničar je do 66. minuta postigao čak 40 golova, nakon čega je jedan od fudbalera Podgrmeča doživio povredu te je utakmica morala biti okončana.

Ovakva situacija predstavlja sramotan propust Uprave FK Podgrmeč, koja je dopustila da njihovi kadeti budu dovedeni u položaj poniženja i nepotrebnog sportskog i psihološkog tereta. Doći na utakmicu Omladinske lige sa samo sedmoricom dječaka nije znak sportskog duha, već neodgovornosti i nebrige za vlastiti podmladak i predstavlja moralni i organizacijski debakl kluba, a nikako ovih dječaka.

Kadeti Podgrmeča sa sedam odigranih utakmica zauzimaju pretposljednje mjesto na tabeli sa dvije pobjede dok je Željezničar ST peti sa 15 bodova.

Kakva je situacija u Podgrmeču govore i rezultati prvog tima, a nekada član Prve lige FBiH trenutno je pretposljednji na tabeli Druge lige FBiH – Zapad sa jednom pobjedom u sedam utakmica te je ozbiljan kandidat za putnika u niži rang.