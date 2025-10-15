Završen žrijeb za Kup Srbije: Zvezda na Slovan, Partizan u Šabac, a Vojvodina jedina već prošla

Održan je žrijeb za Kup Srbije u prostorijama FSS. Zvezda će igrati u Rumi, Partizan u Šapcu, dok je Vojvodina direktno prošla u osminu finala.

Održan je žrijeb za šesnaestinu finala Kupa Srbije. Crvena zvezda će igrati protiv Slovana iz Rume, a Partizan protiv Mačve u Šapcu. Tako su odlučile "kuglice" koje su izvlačene u prostorijama FSS.

Pred sam početak žruheba saopšteno je da je Mladost GAT odlučila da se povuče iz Kupa. Objašnjeno je da će se naći na žrijebu, jer su takve propozicije, ali da će ekipa koja bude izvučena protiv njih da prođe direktno. To je bila Vojvodina iz Novog Sada.

Mečevi se igraju 29. oktobra, a titulu brani ekipa Crvene zvezde koja je pobijedila Vojvodinu prošle godine.

Ovako izgledaju parovi šesnaestine finala Kupa Srbije

Grafičar - TSC

Voždovac - Jedinstvo Ub

Trajal Kruševac - Napredak Kruševac

GFK Slovan Ruma - FK Crvena zvezda

Zemun - Radnički 1923

Javor Ivanjica - Železničar Pančevo

Radnik Surdulica - FK IMT

OFK Vršac - Tekstilac Odžaci

GFK Sloboda Užice - Radnički Niš

FK Mačva Šabac - Partizan

FK Budućnost Dobanovci - OFK Beograd

GFK Dubočica Leskovac - Mladost Lučani

Elemir Zrenjanin - Novi Pazar

FK Mokra Gora Zubin Potok - Spartak Subotica

Borac Čačak - Čukarički

Mladost GAT - Vojvodina

