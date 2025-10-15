Završen žrijeb za Kup Srbije: Zvezda na Slovan, Partizan u Šabac, a Vojvodina jedina već prošla

Održan je žrijeb za Kup Srbije u prostorijama FSS. Zvezda će igrati u Rumi, Partizan u Šapcu, dok je Vojvodina direktno prošla u osminu finala.
Održan je žrijeb za šesnaestinu finala Kupa Srbije. Crvena zvezda će igrati protiv Slovana iz Rume, a Partizan protiv Mačve u Šapcu. Tako su odlučile "kuglice" koje su izvlačene u prostorijama FSS.
Pred sam početak žruheba saopšteno je da je Mladost GAT odlučila da se povuče iz Kupa. Objašnjeno je da će se naći na žrijebu, jer su takve propozicije, ali da će ekipa koja bude izvučena protiv njih da prođe direktno. To je bila Vojvodina iz Novog Sada.
Mečevi se igraju 29. oktobra, a titulu brani ekipa Crvene zvezde koja je pobijedila Vojvodinu prošle godine.
Ovako izgledaju parovi šesnaestine finala Kupa Srbije
- Grafičar - TSC
- Voždovac - Jedinstvo Ub
- Trajal Kruševac - Napredak Kruševac
- GFK Slovan Ruma - FK Crvena zvezda
- Zemun - Radnički 1923
- Javor Ivanjica - Železničar Pančevo
- Radnik Surdulica - FK IMT
- OFK Vršac - Tekstilac Odžaci
- GFK Sloboda Užice - Radnički Niš
- FK Mačva Šabac - Partizan
- FK Budućnost Dobanovci - OFK Beograd
- GFK Dubočica Leskovac - Mladost Lučani
- Elemir Zrenjanin - Novi Pazar
- FK Mokra Gora Zubin Potok - Spartak Subotica
- Borac Čačak - Čukarički
- Mladost GAT - Vojvodina
