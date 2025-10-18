logo
Savić napustio OFK Lauš, nasljedniku ostavlja stabilan klub!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Prvi čovjek lidera Regionalne lige Zapad OFK Lauš, Dragan Savić podnio je ostavku.

borac kup grada Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Poslije dvije i po godine na mjestu predsjednika kluba Dragan Savić napustio je ovu funkciju i podnio ostavku, kako je ranije najavio.
Na ovakav potez odlučio se iz ličnih i profesionalnih razloga.

"Želim da obavijestim sportsku javnost da sam, u dogovoru sa prijateljima-finansijerima kluba i sa članovima Uprave, odlučio da podnesem ostavku na mjesto Predsjednika OFK Lauš Banjaluka. Razlozi moje ostavke su lične i profesionalne prirode, a ogledaju se u tome da sam u poslednje vrijeme zauzet kako na poslovima koje radim u MUP-u Republike Srpske, takođe i na mjestu predsjednika komisije (komesar) takmičenja PFL Banjaluka, kao i na mjestu delegata Prve lige i Prve Fucal lige FSRS, tako da se ne mogu dovoljno posvetiti poslu predsjednika OFK Lauš" istakao je Savić u razgovoru za portal “Pravdabl”.

“U OFK Lauš na mjestu člana Uprave sam proveo dvije godine, a potom na mjestu predsjednika dvije i po godine. Zahvaljujući prije svega prijateljima našeg kluba, koji će se prepoznati sami, kao i članovima Uprave, za to vrijeme OFK Lauš je doživio preporod, kako u infrastrukturnom smislu, tako i po svim segmentima. Uspijeli smo da oformimo Omladinsku školu fudbala koja okuplja preko 200 mališana i u kojoj se već dvije godine ne naplaćuje članarina, prvi tim trenutno je u vrhu na regionalnom Zapadu, klub finansijski i u svakom smislu stabilno stoji i funkcioniše”, dodao je Savić.

Svom nasljedniku poželio je sreću u svakom smislu.

“Svom nasljedniku na mjestu predsjednika, svom klubu, kao i svim članovima kluba, želim mnogo sportske i profesionalne sreće i uspijeha u životu. Ja sam lokal patriota, živim i radim u tom banjalučkom naselju i moja vrata su uvijek otvorena za svaki vid pomoći, kako sada, tako i u budućem period”, istakao je Savić.

