Savić napustio OFK Lauš, nasljedniku ostavlja stabilan klub!

Prvi čovjek lidera Regionalne lige Zapad OFK Lauš, Dragan Savić podnio je ostavku.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Poslije dvije i po godine na mjestu predsjednika kluba Dragan Savić napustio je ovu funkciju i podnio ostavku, kako je ranije najavio.

Na ovakav potez odlučio se iz ličnih i profesionalnih razloga.

"Želim da obavijestim sportsku javnost da sam, u dogovoru sa prijateljima-finansijerima kluba i sa članovima Uprave, odlučio da podnesem ostavku na mjesto Predsjednika OFK Lauš Banjaluka. Razlozi moje ostavke su lične i profesionalne prirode, a ogledaju se u tome da sam u poslednje vrijeme zauzet kako na poslovima koje radim u MUP-u Republike Srpske, takođe i na mjestu predsjednika komisije (komesar) takmičenja PFL Banjaluka, kao i na mjestu delegata Prve lige i Prve Fucal lige FSRS, tako da se ne mogu dovoljno posvetiti poslu predsjednika OFK Lauš" istakao je Savić u razgovoru za portal “Pravdabl”.

“U OFK Lauš na mjestu člana Uprave sam proveo dvije godine, a potom na mjestu predsjednika dvije i po godine. Zahvaljujući prije svega prijateljima našeg kluba, koji će se prepoznati sami, kao i članovima Uprave, za to vrijeme OFK Lauš je doživio preporod, kako u infrastrukturnom smislu, tako i po svim segmentima. Uspijeli smo da oformimo Omladinsku školu fudbala koja okuplja preko 200 mališana i u kojoj se već dvije godine ne naplaćuje članarina, prvi tim trenutno je u vrhu na regionalnom Zapadu, klub finansijski i u svakom smislu stabilno stoji i funkcioniše”, dodao je Savić.

Svom nasljedniku poželio je sreću u svakom smislu.

“Svom nasljedniku na mjestu predsjednika, svom klubu, kao i svim članovima kluba, želim mnogo sportske i profesionalne sreće i uspijeha u životu. Ja sam lokal patriota, živim i radim u tom banjalučkom naselju i moja vrata su uvijek otvorena za svaki vid pomoći, kako sada, tako i u budućem period”, istakao je Savić.