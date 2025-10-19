Poznati fudbaler je sad "kralj kebaba": Podolski otkrio kako je izgradio biznis vrijedan milione

Lukas Podolski otkrio je kako je napredovao u privatnom biznisu, van fudbalskog terena, ali posebno je govorio i o rezultatima košarkaške i fudbalske reprezentacije Srbije

Izvor: AEDT / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Slavni njemački fudbaler nekada je bio kralj na terenu, a sada je Lukas Podolski (40) kralj brze hrane. Bivši igrač Bajern Minhena već dugo vremena se bavi biznisom van fudbala, a to su lanci kebaba i sladoleda. O uspjehu koji bilježi u novom poslu, ali i o rezultatima košarkaške i fudbalske reprezentacije Srbije Poljak je otvoreno govorio za srpske medije.

"Uvijek sam spreman da iskoristim priliku u životu. Igrao sam u Turskoj za Galatasaraj, a kebab je veoma popularno jelo širom svijeta, naročito u Njemačkoj. Tada sam sa svojim partnerom pomislio da je to dobra ideja za biznis. Gradili smo ga korak po korak", započeo je.

Podolski je prije nekoliko godina otvorio prvu brzu hranu i nazvao ju je "Mangal Doner", a prije godinu u po dana njegov biznis je procijenjen na 200 miliona evra. Nijemac je sam priznao da mu biznis dobro ide, ima brojne restorane, više od 30, u Njemačkoj, ali biznis širi i na druga područja. "Počeli smo u Kelnu, a sada nas ima širom Njemačke, Turske, Poljske, Holandije, Engleske, pa čak i u Japanu. Ništa vam ne pada sa neba, zato smo išli postepeno, otvarali smo restoran po restoran, fokusirajući se na kvalitet i razvoj poslovnog plana. Isto je i na terenu, moraš da spojiš kvalitet sa upornošću i napornim radom. To je početak svakog uspjeha", otkrio je Podolski.

Kad je u pitanju život van posla i van terena ostaje pitanje kakav je, zapravo, Podolski? "Volim da uživam u životu. Ništa me ne motiviše više od porodice i najbližih prijatelja. Razmišljam i o cijeloj zajednici Gornika. Želim da se probudim što ranije ujutro i borim za njih, da im dam sve što mogu, dok mogu. Kada te jednom ne bude, ne možeš sa sobom da poneseš ni skupi sat, ni brzi automobil. Zato vjerujem da je najvažnije da dijelite dobru energiju sa ljudima i ostvarujete uspjehe zajedno."

Šta je Podolski rekao o reprezentacijama Srbije?

Poprilično neočekivani rezultati u fudbalu i košarci zadesili su Srbiju na posljednjim mečevima naših nacionalnih timova. "Veoma volim košarku i pratim je od djetinjstva. Luka Dončić je jedan od najboljih u istoriji i bilo je sjajno što sam ga sreo. Cijeli turnir je bio organizovan na visokom nivou. Nažalost, nisam gledao Srbiju uživo, jer nisu igrali u Poljskoj, ali mislim da je ovaj turnir pokazao ono o čemu smo govorili i na početku za fudbal, a to je da velika imena nisu dovoljna. Jasno je svima da je privilegija dijeliti svlačionicu sa igračem kao što je Nikola Jokić, ali on ne može da pobijedi sam. To je timski sport. Stav i kolektiv su sve."

A kada je u pitanju fudbal? "Srbija ima dobre igrače, kvalitetne fudbalere, i uvijek je bila poznata kao težak protivnik zbog svog čvrstog balkanskog karaktera. Vlahović i Mitrović su odlični napadači, Milenković i Petrović pokazali su svoje defanzivne sposobnosti u Premijer ligi. Tu su i Gudelj, Lukić, Tadić, Terzić, Jović i Kostić, važni igrači sa međunarodnim iskustvom iz najjačih svjetskih liga. Ali poslednji rezultati pokazuju da to ponekad nije dovoljno. Uvijek sam govorio da je najvažnije u fudbalu kada se boriš i ostaviš sve na terenu. Tada je cijela zemlja uz tebe, daje ti podršku i nevjerovatnu energiju sa tribina. Situacija možda djeluje teška, i više ne držite sve pod kontrolom kada su kvalifikacije u pitanju, ali Srbija nikada ne smije da odustane i siguran sam da će vaši igrači pokazati pravi duh u posljednjim mečevima."

Šta je ključno da bi se reprezentacija redovno kvalifikovala na velika takmičenja? "Najvažnija je dosljednost. Kada mijenjate selektora za svake kvalifikacije i on dolazi sa novom strategijom, ekipa mora sve da uči ispočetka. Kao fudbalski savez, važno je da imate filozofiju i da pružite podršku ljudima kojima vjerujete. U Njemačkoj smo tačno znali šta se od nas očekuje i kako to možemo da postignemo. Onda na to dodate kvalitet, samopouzdanje i borbu za svaku loptu, što je od ključnog značaja. Znam da je Srbija prije 2021. imala četiri selektora u pet godina, ali se od tada pristup promijenio. Isti stručni štab radio je od 2021. i 2024. ste se plasirali na Evropsko prvenstvo prvi put poslije 2000. godine. Ali sada je selektor opet promijenjen, što će sigurno uticati na ekipu. Vidjećemo da li će to donijeti pozitivne promjene."