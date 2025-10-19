logo
Rojston Drente doživio moždani udar!

Rojston Drente doživio moždani udar!

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Nekadašnji igrač Fejnorda i Real Madrida Rojston Drente je hospitalizovan zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja.

Rojston Drente doživio moždani udar Izvor: Yannick Verhoeven, Parallax Pictures / Alamy / Profimedia

Nekadašnji holandski fudbaler Rojston Drente (38) je hospitalizovan nakon što je imao moždani udar. To je objavio njegov aktuelni klub De Rebelen za koji nastupa kao veteran. Kako se navodi, njegova porodica traži mir i privatnost tokom teških momenata,a nije navedeno u kakvom se stanju nalazi.

Iako je iz Fejnorda prešao u Real Madrid već na startu seniorske karijere, nikada nije doživeo visine koje su mu se predviđale kao jednom od najvećih talenata holandskog i svetskog fudbala. Pre dve godine je "okačio kopačke o klin", ali nikada nije prestao da igra fudbal.

Ko je Rojston Drente?

Rojston Drente
Izvor: andyvandermeijde7/Instagram/Printscreeen

Fudbalski put je počeo u Neptunusu gdje ga je brzo primijetio Fejnord u kome je upisao prve seniorske nastupe. Uslijedio je transfer u slavni Real Madrid 2007. godine, ali tamo se nije proslavio, pošto je za pet godina upisao 46 nastupa i postigao dva gola. Igrao je još za Reding, Šefild Venzdej, Everton, tražio se po Turskoj, Holandiji i Emiratima... Odigrao je samo jedan meč za holandsku reprezentaciju. Po završetku karijere pridružio se De Rebelenu, timu za koji nastupaju mnogi veterani holandskog fudbala.

Bankrot i traćenje talenta


Drente je bankrotirao prije nekoliko godina, što je zvanično proglasio sud u Bredi. To nije bilo preveliko iznenađenje, pošto se često žalio na finansijske probleme, a iako mu nije išlo na fudbalskom terenu, trošio je kao da sutra ne postoji. U jednom momentu se oprobao u ulozi repera, a u posljednje vrijeme je bio i te kako aktivan na društvenim mrežama, učestvovao je u raznim promocijama, kao i u ulozi fudbalskog analitičara. Nažalost, sada se sučava sa teškim zdravstvenim problemima.

Rojston Drente fudbal

