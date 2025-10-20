Haos na terenu u TK: Jedan igrač krvav završio na UKC – iz drugog kluba tvrde da su ih ganjali satarom

Ružne scene obišle državu.

Juče je odigrana utakmica 8. kola Druge Kantonalne lige grupa Zapad između FK Miri i NK Stjepan polje. Domaći tim je upisao minimalan trijumf, a jedini pogodak postigao je Zihret Ibrišimović u 67. minutu.

Mnogo bure se diglo nakon ovog meča s obzirom da su se oba kluba oglasila iznoseći nevjerovatne optužbe čak i za niželigaški fudbal u BiH.

Iz FK Miri objavili su fotografije na kojima je Edib Omerović uz tvrdnju da je njihov fudbaler pretrpio teške povrede glave zbog čega je završio na UKC Tuzla. Naveli su kako ga je fudbaler NK Stjepan polje sa brojem 9 fizički napao i nanio mu teške tjelesne povrede, odnosno potres mozga i lomove.

Ubrzo su se oglasili iz NK Stjepan polje i objavili demant te otkrili još detalja jučerašnjeg sukoba. Iz ovog kluba tvrde kako je kapiten ekipe Miri palicom ganjao njihovog igrača, dok je, kako tvrde, drugi domaći igrač izvadio sataru i prijetio njihovim igračima. Nakon toga su naveli da je jedan član kluba otišao kući po pištolj.

Otkrili su kako je u toj gužvi jedan njihov igrač pretrpio udarce u predjelu stomaka i glave za šta imaju dokaze iz bolnice te da mu je polomljen i prst.

Danas su se ponovo oglasili iz FK Miri i naveli kako su dobili izvinjenje od predsjednika NK Stjepan polje koje su prihvatili i usaglasili se da ovaj nemili događaj ne utiče na dosadašnje dobre odnose između dva kluba.

Ovakvim stvarima nije mjesto na sportskim terenima, a ne smijemo ni pomisliti šta bi se desilo da dosadašnji odnos između ova dva kluba nije bio dobar, barem kako oni tvrde.