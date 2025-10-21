logo
Barak Bahar se vraća na mjesto uspjeha: Imaće tri puta manju platu nego u Zvezdi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Makabi iz Haife vratio Baraka Bahara na mjesto trenera samo pet mjeseci poslije otkaza.

Barak Bahar ponovo trener Makabija iz Haife Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Izraelski trener Barak Bahar vraća se u Makabi iz Haife, što će mu biti treći put da vodi ovu ekipu. Interesantno je da je Bahar prije samo pet meseci dobio otkaz u istom klubu, međutim zbog krize u kojoj se Makabi Haifa nalazi odlučeno je da ga ipak vrate i "počnu ljubav ispočetka"-

U svom prvom mandatu, od 2020. do 2023. godine, napravio je velike uspjehe sa ovim klubom i uveo ga u Ligu šampiona, prije nego što će preuzeti Crvenu zvezdu. Međutim, znamo da tih šest mjeseci na "Marakani" nije bilo naročito uspješno i dobio je otkaz poslije poraza od Partizana na kraju polusezone, da bi se onda u Makabi vratio ponovo 2024. godine. Ni blizu nije bio uspješan kao ranije i dobio je otkaz u maju, opet poslije poraza u derbiju - sada od Hapoela.


Zamijenio ga je Dijego Flores koji se nije snašao u izraelskom fudbalu i njegov Makabi je tek na sedmom mjestu u prvenstvu, pa je rukovodstvo odlučilo da "okrene" Baraka Bahara i zamoli ga da izvuče ekipu iz krize.

Njegov ugovor nije bio ni raskinut tako da će zapravo Barak Bahar raditi za ono što je već bilo dogovoreno za ovu sezonu. Tako će dobiti 400 hiljada evra, što je tri puta manje novca nego što je zarađivao u Crvenoj zvezdi (1,2 miliona evra bez bonusa i bez ostatka stručnog štaba).

Takođe, Baharu će se u Makabiju iz Haife opet priključiti njegovi najvjerniji saradnici, dok je dogovoreno da o novom ugovoru bude priče tek na kraju sezone, u zavisnosti od toga koliko dvije strane budu zadovoljne urađenim.

Barak Bahar je inače šestostruki prvak Izraela - po tri trofeja ima sa Hapoel Berševom i sa Makabijem.

Pogledajte

00:12
Zvižduci Baharu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tagovi

Barak Bahar treneri fudbal Makabi Haifa

