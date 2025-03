"Barak Bahar je proklet, bacila sam čini na njega": Zbog majke fudbalera Izraelca prate neuspjesi

Izraelac Barak Bahar vezuje neuspjehe zbog bačenih čini, a kletva neće još biti skinuta jer je ljuta majka fudbalera.

Nekadašnji trener Crvene zvezde Barak Bahar vratio se u izraleski fudbal nakon neuspešne epizode u Beogradu, ali u povratničkoj sezoni nije uspio da nastavi dominaciju u rodnoj zemlji, po kojoj je bio prepoznatljiv. Možda je razlog za to kletva koja je bačena na njega.

Zbog tretmana koji je kod Baraka Bahara imao Ben Sahar, njegova majka Batja je odlučila da baci kletvu! Proklela je izraelskog stručnjaka, a tokom prethodnih nekoliko godina detaljno prati njegovu karijeru kako bi se naslađivala uspjesima svog malog projekta. Ona je i danas sigurna da su loši rezultati počeli da prate Izraelca zbog njene "magije".

Neuspjeh u Crvenoj zvezdi, pa jedna tek prosječna sezona u Izraelu su po Batjinom mišljenju posljedica poruke koju je poslala Gaju Carfatiju, a u kojoj mu je poručila da će cijeli stručni štab ispaštati. Obećala im je da će na njih baciti čini, pa sada trlja ruke jer sve ide po planu koji je napravila.

"Prije nekoliko godina sam poslala poruku Gaju Carfatiju, pomoćniku Baraka Bahara da će ispaštati za ono što je uradio Benu Saharu. Rekla sam im da dobro zapamte to ime, jer ću baciti čini na njih, a onda će karma da uradi svoje. I poručila sam mu da prenese Baharu to. Vidite godinama kasnije da im ništa ne polazi za rukom. U Srbiji je Bahar bio loš, kao i sada. Sve to je poruka iz raja. Rekla sam im to, upozorila sam ih", rekla je za medije u Izraelu Batja Sahar.

Po riječima fudbalerove majke, kontakt sa Baharom i njegovim pomoćnicima se nastavio jer su je oni kontaktirali. "Molili su me da povučem čini, ali ne želim. Još sam ljuta. Povrijedio mi je sina. Sjedila sam kući i molila se da Makabi Haifa ne osvoji titulu. Krivo mi je zbog navijača tog kluba koji su sjajni, ali Baharu to ne mogu da zaboravim", rekla je Batja u neobičnom intervjuu.

Ben Sahar (35) je jedan od najpopularnijih izraeslkih fudbalera svoje generacije. Ponikao je u Hapoelu iz Tel Aviva, prešao u slavni Čelzi, išao na pozajmice u Kvins Park Rendžers, Šefild Venzdej, Portsmut, De Grašaf, zatim igrao za Espanjol, Okser, Hertu, Arminiju Bilefeld, Viljem II, APOEL i nekoliko izraelskih timova. Za reprezentaciju Izraela odigrao je 44 utakmice, a Barak Bahar ga je vodio na čak 218 mečeva, uz učinak od 69 postignutih golova i 15 asistencija. Sarađivali su u Hapoel Bir Ševi i Makabiju iz Haife.

