"Trpio sam bolove, Bahar me tjerao da igram": Bivši trener Zvezde na žestokom udaru

Defanzivac Vital Ensimbe otkrio detalje saradnje sa Barakom Baharom u Makabiju iz Haife.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Trener Makabija iz Haife Barak Bahar našao se na žestokom udaru nekadašnjeg igrača Vitala Ensimbea. Lijevi bek se vratio u Francusku poslije "avanture" u Izraelu i otkrio detalje ne tako prijatne saradnje sa Baharom.

Nekadašnji trener Zvezde ga je navodno tjerao da igra povrijeđen, ali ga je potom ubrzo otpisao. Kada je stigao u klub imao je ozbiljnu povredu Ahilove tetive, ali za njega nije bilo razumijevanja.

"Stigao sam kada je sezona već počela, bukvalno poslije samo dva dana igrao sam utakmicu i to po velikoj vrućini, na 40 stepeni. Moje tijelo nije moglo da izdrži opterećenje, posebno Ahilova tetiva koju sam povrijedio u finišu prethodne sezone igrajući za Bordo. Probao sam da igram, uprkos bolovima jer sam znao da je Makabi uložio određeni novac u mene i nisam htio da ih razočaram, da pomisle da se ne trudim. Trener Barak Bahar je znao za moje bolove, obavijestio sam ga o tome, ali me je i pored toga u početku stavljao u tim. Kada smo počeli da gubimo utakmice, onda je pričao da mu trebaju 100 odsto spremni igrači", rekao je Ensimbe.

Prošao je agoniju jer je trpio bolove, trudio se da prebrodi probleme, ali povreda je bila jača. Ubrzo je trener izgubio povjerenje u njega.

"Probao sam da se borim, ali sam se u jednom trenutku slomio. Svako jutro budio sam se sa bolovima i nisam više mogao da se koncentrišem na fudbal. Samo me je zanimalo da što pre prođe patnja. Morao sam da prestanem da igram, ali se treneru to nije dopalo. Tokom procesa oporavka uopšte nije pričao sa mnom, a u januaru sam saznao da mi iza leđa traže zamjenu. Više nije postojalo povjerenje između njega i mene, on nije vjerovao meni, a onda ni ja njemu. U takvim uslovima nema uspjeha", rekao je defanzivac.