Sudija poništio gol, pa dosudio penal: Nikome nije bilo jasno šta se dešava u Ligi šampiona

Ubjedljivu pobjedu Barselone nad Olimpijakosom obilježila specifična situacija.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Barselone potpuno su razbili Olimpijakos (6:1) u trećem kolu Lige šampiona, ali su na njihovu pobjedu uticale i određene sudijske odluke. Prije svih crveni karton za Santijaga Hezea i dosuđeni penal nakon pada Markusa Rašforda u kaznenom prostoru grčkog tima. Na ovom meču vidjeli smo i jednu neobičnu situaciju, koja će privući mnogo pažnje fudbalske javnosti.

Napadač Olimpijakosa Ajub El Kabi postigao je pogodak u 50. minutu meča i prepolovio prednost Barselone (2:1), ali je radost navijača tima iz Pireja trajala samo nekoliko desetina sekundi. Nakon intervencije iz VAR sobe, glavni arbitar meča poništio je pogodak, kako bi Grcima dodijelio penal! Mnogi fudbalski navijači širom svijeta pomislili su u tom trenutku da nikada nisu vidjeli ništa slično...

Zapravo, sve je bilo logično! Iako ne zvuči tako, VAR je ovog puta pomogao Olimpijakosu. Glavni arbitar meča dodijelio je penal Olimpijakosu jer bi u drugom slučaju, da se oglušio o igranje rukom u kaznenom prostoru, morao da poništi gol zbog ofsajda. Ovog puta ne bi moglo da bude riječi o puštenoj prednosti, jer je u nastavku akcije za gol tima iz Pireja asistirao igrač koji se ranije nalazio u nedozvoljenoj poziciji. Pogledajte tu akciju:

Tako je donijeta odluka da se gol poništi zbog ofsajda u kojem je bio asistent, a da se dosudi penal zbog igranja rukom nekoliko sekundi ranije. Ajub El Kabi je uzeo loptu i pogodio sa bijele tačke, pa je pravda zadovoljena i meč je mogao da se nastavi pet minuta nakon što se dogodila sporna situacija. Pogledajte gol Olimpijakosa:

Pored Ajuba El Kabija koji je dva puta morao da zatrese mrežu kako bi Olimpijakosu bio priznat jedan pogodak, u centru pažnje na ovom meču bio je i Fermin Lopez. On je postigao prva dva meča i donio Barseloni 2:0 na poluvremenu, a u nastavku je bio strijelac i petog gola španskog tima. Dva gola postigao je Markus Rašford, a jedan Lamin Jamal, sa bijele tačke.

