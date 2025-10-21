Nenad Lalatović pred gostovanje Partizanu: Stadion bi bio pun jer ja dolazim!

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović tvrdi da će Partizan zaraditi 30 miliona evra od prodaje djece, a da bi Grobari ispunili stadion u Humskoj zbog njegovog dolaska.

Superliga Srbije nastaviće se utakmicama 13. kola, a već u petak na programu će biti jedan od najzanimljivijih mečeva te runde. Na stadionu u Humskoj pred praznim tribinama Partizan će dočekati izuzetno iskusnu ekipu Mladosti iz Lučana, koju ponovo predvodi Nenad Lalatović.

Temperamentni trener ima istoriju okršaja sa Partizanom, što u ulozi igrača, što u ulozi trenera - pa se i ovog puta očekuje spektakl. Zna Lalatović to, pa u najavi meča u Beogradu tvrdi da bi zbog njegovog dolaska navijači Partizana ispunili stadiona na koji neće moći zbog ranije određene kazne.

"Ostaje žal što će tribine biti prazne. Stadion bi sigurno bio pun! Pogotovo jer ja dolazim. To je sigurno! Utakmica bi bila još bolja da je publika prisutna. Moram da istaknem - ljudi svašta misle o mom odnosu sa njima... Naš odnos je zapravo uvijek bio korektan. Kada god smo se u životu negdje sreli, privatno, pokazali smo veliko međusobno poštovanje. Više nego korektno. Kada je u pitanju utakmica, kada smo na stadionu, logično je da svi žele da me pobijede. To je normalno. Takođe, veoma mi je žao što je i Crvena zvezda igrala bez navijača protiv IMT-a. Ljudi bi imali šta da vide, čak sedam golova", rekao je Lalatović za "Meridian Sport".

Trener Mladosti iz Lučana pun je hvale za Partizan i kolegu Srđana Blagojevića. Smatra da će se crno-bijelima višestruko isplatiti što su u ovom trenutku vjerovali u svoju djecu i što su im ukazali priliku da igraju u seniorskoj konkurenciji.

"Moram da pohvalim Partizan. Nisam do sada imao priliku da govorim o njima. Imaju fenomenalan mladi tim. Očekujem da će u periodu od narednih godinu i po dana Partizan od svojih bisera zaraditi minimum 30 miliona evra. Vjerujem i više, ako odluče da ih prodaju. Sjajan potez napravila je uprava kluba odlukom da pruži šansu svojim talentima. Pred njima je svijetla budućnost. Navijači, koji su Partizanov 12. igrač, pružaju djeci vjetar u leđa. Zasluženo, jer klinci zaista dobro igraju. Predstoji nam veoma težak zadatak, ali dobro se pripremamo. Znamo kvalitete Partizana, da su odlični u igri 'jedan na jedan', da dobro trče bez lopte, da su brzi... Odlično su vođeni od strane mog kolege Srđana Blagojevića. Imaju sedam, osam bonusa. Trenutno su drugi, verujem da će na toj poziciji i završiti prvenstvo. Jednostavno nije realno da osvoje ligu", zaključio je iskusni trener.

Po Lalatovićevim riječima, Zvezda je trenutno mnogo bolja, ali bi to moglo da se promijeni već naredne sezone kada će Partizanova vrijednost biti mnogo veća nego sada. Naravno, Partizan će morati da "sačuva" svoje najtalentovanije igrače kako bi se to desilo.

"Crvena zvezda ima najdominantniji i najbolji tim - ne samo za naše uslove. Odlična su ekipa i za Ligu Evrope. Partizan je napravio vrhunski potez što je pružio povjerenje mladima, jer su svjesni da nije realno pobijediti Zvezdu u ovom momentu. To je odličan sistem. Vjerujem da će biti konkurentniji Zvezdi sljedeće godine, te da će tim vrijediti 10 puta više", zaključio je bivši fudbaler i trener Crvene zvezde.

