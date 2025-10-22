Velibor Pudar napustio Kruševo pred kup-duel sa Borcem

Nekadašnji golman Veleža i otac najbolje bh. plivačice Lane Pudar više nije trener Kruševa.

Velibor Pudar (60) nije više trener Kruševa, objavio je ovaj federalni drugoligaš.

Otac najbolje bh. plivačice Lane Pudar proveo je dvije godine u ovom klubu i za to vrijeme ostvario izuzetno zapažene rezultate. Dva puta je osvojio titulu u Drugoj ligi FbiH Jug, isto toliko je puta je dolazio do trofeja u Kupu HNK, dok je sa Kruševom prošle sezone stigao do četvrtfinala Kupa BiH.

U ovoj sezoni je, u šesnaestini finala kup-takmičenja, trebalo da se sastane sa banjalučkim Borcem (29. oktobar, 14.00), ali je zbog, kako se navodi, "ponude koja se ne odbija" odstupio sa kormila.

"Rastanci su uvijek teški,a pogotovo sa čovjekom čije ime će ostati upisano zlatnim slovima u istoriji kluba. Naravno da treneru nismo pravili nikakve smetnje jer on najbolje zna šta mu je činiti...

Isto tako teško da mi možemo ponuditi takve uslove s obzirom na rang takmičenja...

Malo je reći hvala za sve ono što je napravio u ove dvije godine... Od prvog do posljednjeg dana profesionalac od glave do pete... Nijednu, ama baš nijednu mrlju nema u ovom vremenu koje je proveo u našem klubu...

Vela dragi, još jednom ti od srca želimo sve najbolje u novom poslu i na svim budućim životnim putevima...

Razilazimo se u najboljim mogućim odnosima i znaj da su ti vrata ovog kluba uvijek otvorena...

Ti si to svojim radom, ljudskim ponašanjem i više nego zaslužio...

U nama ćeš imati prijatelje do kraja života...

Hvala za sve, majstore i srećno dalje...", navodi se u emotivnoj objavi Kruševa.

