Nekadašnja zvijezda Ajaksa i Čelsija ide u Afriku kod Borčevog defanzivca!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Hakim Ziješ napušta Katar i ide u Maroko.

Hakim Ziješ ide u Vidad Kazablanku Izvor: Profimedia

Holandski štoper Bart Majers u junu je napustio banjalučki Borac i prešao u marokanski Vidad, a sada će mu se u Kazablanci pridružiti nekadašnja zvijezda Ajaksa i Čelsija.

Hakim Ziješ nakon isteka ugovora sa katarskim Al Duhailom preći će u Vidad iz Kazablanke, objavio je Fabricio Romano, poznati novinar specijalizovan za fudbalske transfere.

Dogovor je navodno postignut, a čeka se samo da se ozvaniči odlazak Ziješa u Maroko, zemlju iz kojeg vodi porijeklo i za čiju reprezentaciju je nastupao posljednjih 10 godina.

Ziješ je rođen u holandskom Drontenu, a nakon igranja u Herenvenu u Tventeu proslavio se u Ajaksu, igrajući u čuvenoj generaciji koja se stigla do polufinala Lige šampiona, zajedno sa Dušanom Tadićem, Matajsom De Lihtom, Frenkijem De Jongom...

Nakon toga otišao je u Čelsi u kejem je proveo tri godine, a potom je trebalo da ide u Pari sen žermen, ali je londonski klub sabotirao Ziješev odlazak na pozajmicu. Nakon prvo pozajmice uslijedio je i transfer u turski Galatasaraj, da bi prethodne zime prešao u Al Duhail.

Tagovi

Hakim Ziješ Vidad fudbal

