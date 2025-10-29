Legendu satima držala balkanska banda: Nisu htjeli pare, sve mu smjestio saigrač iz kluba

Nekadašnji napadač Junajteda Dimitar Berbatov otkrio je Riu Ferninandu da je bio otet u Bugarskoj.

Proslavljeni bugarski napadač Dimitar Berbatov počeo je svoj fudbalski put u CSKA iz Sofije, a malo je poznato da na početku karijere bio otet. Nosio je dresove Bajer Leverkuzena, Totenhema, slavnog Mančester junajteda, Fulama, Monaka, PAOK-a da bi se penzionisao u Indiji.

Gostujući u podkastu kod nekadašnjeg saigrača iz Junajteda, legendarnog Ria Ferdinanda, otkrio je detalje jednog nemilog događaja koji mu se dogodio dok je još bio tinejdžer. Berbatov se podsjetio kako ga je jedna lokalna banda satima držala zatvorenog, a zamku je napravio njegov tadašnji saigrač iz CSKA.

"Neke stvari za tebe će zvučati nevjerovatno. Za mene je bilo kao da se ništa posebno nije dogodilo. Bila su to teška, teška vremena kod kuće, znaš. Drugačija, sa bandama...", ispričao je Berbatov Ferdinandu.

Imao je samo 18 godina, nije imao automobil, a kada ga je jedan saigrač ponudio prevozom, nije ni slutio u kakvoj neprilici će se naći.

"Nisam imao automobil u to vrijeme. Pa mi je jedan saigrač nakon treninga rekao: 'Kreni sa mnom, odvešću te do mog prijatelja.' Naravno, bio sam malo naivan. Možda sam mu vjerovao jer smo igrali u istoj ekipi. Tako sam sjeo u njegov automobil. Odvezao me je u restoran. Za jednim stolom sjedio taj tip, sam. Za tri druga stola sjedili su veliki tipovi - kao ogromni hladnjaci - tipični balkanski tipovi koji su sjedili iza njega, samo su me gledali i pogledom zastrašivali. Bilo je zastrašujuće. Tip koji me tamo doveo rekao je: 'Idi tamo, sjedi, vidimo se kasnije.' A ovaj drugi je rekao: 'Dođi ovamo, sjedi.'", podsjetio se legendarni as.

Ko je bio sumnjivi tip?

"Sjedim i razmišljam: 'Šta se događa? Moram da pozovem tatu.' Tip je onda progovorio: 'Znaš li kako me zovu? Zovu me kuvar. Znamo za tebe. Želimo te u našoj ekipi. Moramo da te imamo...' Rekao sam: 'Da, ali igram u CSKA Sofiji. Mislim, sviđa mi se tamo.' Smislićemo nešto. Ne brini se.' Bio sam preplašen i mislio sam: 'Moram da pozovem tatu.'"

Agonija je trajala satima, ali je na kraju dobio dozvoli da pozove oca. "Možda bio tamo dva, tri sata i na kraju mi ​​je tip dopustio da nazovem tatu i panično mui rekao: 'Ovdje sam. Ne znam gdje sam. Oko mene su nepoznati ljudi.' Pričao sam jako brzo, a on je rekao: 'Smiri se, diši'", podsjetio se nekada sjajni napadač.

"Šta se dešava dovraga? Oteće me, a ja ne želim da idem, želim da idem kući.' A on je rekao: 'U redu, u redu. Da vidim šta mogu da uradim, pozvaću jednog tipa.'"

Tako je u tinejdžerskim danima shvatio kako funkcionišu stvari u bugarskom fudbalu i da što prije mora da preuzme život u svoje ruke. Tri godine se zadržao u CSKA, da bi uslijedio transfer u Leverkuzen. Preko Njemačke je stigao do Engleske i dresa slavnog Junajteda za koji je igrao u periodu 2008-2012. kada je dijelio svlačionicu i sa Nemanjom Videćem.