Aron Remzi traži nestalog psa: Nudi čak 20.000 dolara, ali niko se ne javlja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Aron Remzi ponudio je 20.000 dolara onome ko pronađe njegovog psa.

Aron Remzi za nestalog psa nudi nagradu 20.000 dolara Izvor: Instagram/aaronramsey/Printscreen

Velški fudbaler Aron Remzi (34), koji sada igra za meksički Pumas UNAM, nalazi se u vrlo neprijatnoj situaciji. Njegov pas je nestao, a bivši igrač Juventusa poštenom nalazaču nudi 20.000 dolara, u nadi da će se neko odazvati i pomoći mu u potrazi.

Remzi je na društvenim mrežama uputio apel, a potom i podigao novčanu nagradu. Ona sada iznosi čak 20.000 dolara, a prvobitna nagrada glasila je 10.000. Koliko je Velšanin predan svom četvoronožnom prijatelju svjedoči i odluka kluba da mu omogući da propusti četiri utakmice. Međutim, fudbaler i dalje nije uspio da pronađe psa, pa je ponovo uputio molbu svojim pratiocima.

Bigl je rasa psa koju Velšanin traži, a odaziva se na ime Halo. Njegov ljubimac nestao je u restoranu u San Migel de Alendeu, u saveznoj državi Guanahuato. Halo je imao i GPS uređaj, ali je on prestao da radi ubrzo nakon nestanka, što dodatno zabrinjava vlasnika.

Remzi je u julu 2024. stigao u Meksiko i potpisao za novi klub, a prethodno je nosio dresove Juventusa, Arsenala, Notingem Foresta i Nice.

