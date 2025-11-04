logo
Član Kuće slavnih živi kao prosjak: Porodica ga se odrekla, živi od sjećanja na Mundijal i slavne dane

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nekadašnji as Pol Džejms prosi za hranu na ulicama Londona, a nekada je bio fudbalska zvijezda.

Bivši reprezentativac Kanade prosi u Londonu Izvor: Toronto Star/Youtube/Printscreen

Proslavljenog kanadskog fudbalera Pola Džejmsa je stigla najgora moguća kletva "Dabogda imao, pa nemao". Već godinama živi kao beskućnik, nema kontakt sa porodicom i prosi za hranu, dok sa sobom ima jednu torbu i ćebe, bez ikakvih naznaka da se radi o nekada slavnom asu. Bio je jedan od najvećih fudbalskih talenata, zvijezda reprezentacije, a onda se sve srušilo kao kula od karata.

Za reprezentaciju Kanade je igrao 47 puta, a vrhunac karijere je doživio kada je nastupao na Svjetskom prvenstvu u Meksiku 1986. godine. Bio je čak i selektor Kanade do 20 godina, a ušao je i u Kuću slavnih.

Novinari britanskog "Dejli mejla" pronašli su ga na ulicama Londona kako prosi za hranu i živi od milostinje prolaznika. Rođeni je Velšanin, dok se proslavio u Kanadi koju je napustio 1998. godine. Problem sa drogom ga je doveo tu gdje jeste. Prodao je sve što je posjedovao, a porodica ga se odrekla zbog poroka kome nije mogao da se odupre.

Kako je govorio o fudbalu?

Pol Džejms
Izvor: Toronto Star/Youtube

"Moja fudbalska karijera je bila sve. Nije trebalo da propustim nijedan dan na poslu. Da se sutra ubijem, što neću, ljudi bi razumjeli. Jer to je bila krvava brutalnost. Zašto prosim? Da mogu da budem nezavisan. Da se vratim u normalu. Da mogu da nosim novu odeću, a ne iskorišćenu",  rekao je Džejms jednom prilikom.

Gorovo čitavu karijeru je proveo noseći dres Toronta gdje je zabilježio prvi seniorski nastup 1983. godine, da bi u Londonu završio karijeru. Trenerski put je započeo u Otavi, dok je posljednji angažman imao takođe u Torontu. Nakon toga uslijedio je njegov brodolom...

