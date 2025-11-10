logo
Bivši Vlahovićev trener zamalo na klupi Srbije: FSS želio Motu na mjestu selektora!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Tijago Mota bio je jedna od želja Fudbalskog saveza Srbije

FSS želio Tijaga motu na mjestu selektora Srbije Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Srbije dobila je novog selektora, Orlove će sa klupe sada voditi Veljko Paunović. Mada, prema vijestima na francuskom sajtu "Footmercato" blizu pozicije selektora "orlova" bio je Tijago Mota (43), bivši trener Juventusa i Dušana Vlahovića.

Donedavno reprezentaciju Srbije vodio je Dragan Stojković Piksi, ali poslije mnogo loših partija Orlova, zamjena na mjestu trenera bila je neminovna. Već tada spominjala su se potencijalna imena nasljednika, ali sada saznajemo sasvim novo - Fudbalski savez Srbije bio je u kontaktu sa bivšim strategom Juventusa i Bolonje. Takođe i Grčka je željela Motu pored svoje aut linije.

Mota je zapažen poslije sjajnog perioda u Bolonji, nakon što ju je uveo u ligu šampiona. Potom je dobio priliku da svoj talenat pokaže i u Juventusu, ali se kasnije ispostavilo da "stara dama" nije pravi izbor za četrdesettrogodišnjeg trenera. Loše partije u domaćem šampionatu, nisu išle u korist Mote, pa je on vrlo brzo bio zamijenjen.

Nakon neočekivanog kraja u Juventusu za Motu se vrata nisu zatvorila. Trener italijanskog velikana dobijao je razne pozive, pa osim Srbije i Grčke, navodi se da su za njegove usluge zainteresovani i Francuzi, konkretno Monako, dok ga u Španiji traži Sosijedad. Spominje se i da Legija iz Poljske želi Brazilca u svom timu, a navodi se i da su u konkurenciji Vulverhempton i Ajaks.

Tijago Mota orlovi Fudbalski savez Srbije

