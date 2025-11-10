Dominacija Boke protiv Rivera u argentinskom "Superklasiku" (FOTO, VIDEO)

Boka Juniors zasluženo je pobijedila River Platu u argentinskom "Superklasiku" i produžila crnu seriju svog najvećeg rivala.

Izvor: Facundo Morales / Alamy / Profimedia

Jezekil Zebaljos i Migel Merentiel bili su strijelci golova za Boku, koja je na krcatoj "Bombonjeri" utrljala so na ranu Rivera, s obzirom da su poraženi na šest u posljednjih sedam utakmica.

River je trenutno šesti u Grupi B Klausura takmičenja sa 21 bodom, 10 bodova iza vodećeg Rosario Centrala. S druge strane, ovo je bila treća uzastopna pobjeda Boke, koja je preuzela lidersku poziciju Grupe A sa 26 bodova i već osigurala plasman u grupnu fazu narednog Kopa Libertadores.

"Ova utakmica nam je bila potrebna da pokažemo da imamo sjajnu ekipu. Ovo je za sve navijače koji nas uvijek podržavaju", rekao je strijelac drugog gola Merentiel argentinskim medijima. "Ovaj klub zaslužuje da svake godine igra u Kopa Libertadores".

Prvo poluvrijeme bilo je isprekidano i bez pravih prilika - River je imao samo dva pokušaja Maksimiliana Salasa i Kevina Kastana, koje je bez problema zaustavio golman Agustin Marhesin.

Gosti su doživjeli udarac kada je Maksi Meza morao napustiti teren u suzama zbog povrede koljena, a zamijenio ga je Matijas Galarca. Upravo kada se činilo da će se na odmor otići bez golova, Boka je probila u nadoknadi prvog dijela - Zebaljos je iskoristio lošu reakciju odbrane Rivera, ušao u sredinu i drugim pokušajem savladao golmana Franka Armanija - 1:0.

Half time at La Bombonera

Boca Juniors 1-0 River Plate

‘Changuito’ Zeballos in the 46th minute.



Listen to that roar pic.twitter.com/ya0rvCDiix — Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears)November 9, 2025

Prednost je udvostručila na samom startu drugog poluvremena - Zebaljos je projurio lijevom stranom i poslao loptu pred gol, gdje je Merentiel lagano zakucao u nebranjenu mrežu - 2:0.

Exequiel Zeballos (Boca Juniors) vs River



El renacer de un fenómeno.



Levitating-Dua Lipa (talismán xeneize)pic.twitter.com/z1i20hfyTz — JV (@JV_Comps)November 9, 2025

Domaćin je tada preuzeo potpunu kontrolu, tražili su treći gol i držali River pod pritiskom i pobjeda je mogla da bude još i ubjedljivija.

Merentiel je nakon prekida pogodio mrežu Rivera, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Potom je Boka dobila penal nakon što je u kaznenom prostoru oboren Milton Himenez, međutim, VAR soba je poništila odluku sudije.

Šansu da barem postigne počasni gol River je imao u finišu kada je Galarca glavom šutirao pored stative.

Na "Bombonjeri", navijači su odali počast bivšem treneru Migelu Anhelu Rusu, koji je preminuo prošlog mjeseca.

"Ovu pobjedu posvećujemo Migelu, koji je dao sve za ovaj klub", dodao je Merentiel. "Pokazali smo da želimo više. Moramo nastaviti, prvenstvo je još u toku i moramo ići do kraja", zaključio je napadač Boke, koja će u posljednjem kolu ugostiti Tigre, dok će River na gostovanje Velezu.

(MONDO)