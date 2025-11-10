logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dominacija Boke protiv Rivera u argentinskom "Superklasiku" (FOTO, VIDEO)

Dominacija Boke protiv Rivera u argentinskom "Superklasiku" (FOTO, VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Boka Juniors zasluženo je pobijedila River Platu u argentinskom "Superklasiku" i produžila crnu seriju svog najvećeg rivala.

Boka savladala River u argentinskom "Superklasiku" Izvor: Facundo Morales / Alamy / Profimedia

Jezekil Zebaljos i Migel Merentiel bili su strijelci golova za Boku, koja je na krcatoj "Bombonjeri" utrljala so na ranu Rivera, s obzirom da su poraženi na šest u posljednjih sedam utakmica.

River je trenutno šesti u Grupi B Klausura takmičenja sa 21 bodom, 10 bodova iza vodećeg Rosario Centrala. S druge strane, ovo je bila treća uzastopna pobjeda Boke, koja je preuzela lidersku poziciju Grupe A sa 26 bodova i već osigurala plasman u grupnu fazu narednog Kopa Libertadores.

"Ova utakmica nam je bila potrebna da pokažemo da imamo sjajnu ekipu. Ovo je za sve navijače koji nas uvijek podržavaju", rekao je strijelac drugog gola Merentiel argentinskim medijima. "Ovaj klub zaslužuje da svake godine igra u Kopa Libertadores".

Prvo poluvrijeme bilo je isprekidano i bez pravih prilika - River je imao samo dva pokušaja Maksimiliana Salasa i Kevina Kastana, koje je bez problema zaustavio golman Agustin Marhesin.

Gosti su doživjeli udarac kada je Maksi Meza morao napustiti teren u suzama zbog povrede koljena, a zamijenio ga je Matijas Galarca. Upravo kada se činilo da će se na odmor otići bez golova, Boka je probila u nadoknadi prvog dijela - Zebaljos je iskoristio lošu reakciju odbrane Rivera, ušao u sredinu i drugim pokušajem savladao golmana Franka Armanija - 1:0.

Prednost je udvostručila na samom startu drugog poluvremena - Zebaljos je projurio lijevom stranom i poslao loptu pred gol, gdje je Merentiel lagano zakucao u nebranjenu mrežu - 2:0.

Domaćin je tada preuzeo potpunu kontrolu, tražili su treći gol i držali River pod pritiskom i pobjeda je mogla da bude još i ubjedljivija.

Merentiel je nakon prekida pogodio mrežu Rivera, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Potom je Boka dobila penal nakon što je u kaznenom prostoru oboren Milton Himenez, međutim, VAR soba je poništila odluku sudije.

Šansu da barem postigne počasni gol River je imao u finišu kada je Galarca glavom šutirao pored stative.

Na "Bombonjeri", navijači su odali počast bivšem treneru Migelu Anhelu Rusu, koji je preminuo prošlog mjeseca.

"Ovu pobjedu posvećujemo Migelu, koji je dao sve za ovaj klub", dodao je Merentiel. "Pokazali smo da želimo više. Moramo nastaviti, prvenstvo je još u toku i moramo ići do kraja", zaključio je napadač Boke, koja će u posljednjem kolu ugostiti Tigre, dok će River na gostovanje Velezu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boka juniors River Plejt Argentina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC