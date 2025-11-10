logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najskuplja prodaja u istoriji fudbala: Čolo Simeone napravio Atletiko od tri milijarde evra

Najskuplja prodaja u istoriji fudbala: Čolo Simeone napravio Atletiko od tri milijarde evra

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Atletiko Madrid od sada u rukama Amerikanaca, prodan je za rekordnu svotu novca.

Atletiko Madrid prodan za tri miliona evra Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Atletiko Madrid od danas ima nove vlasnike, zvanično je saopštio klub. U pitanju je investicioni fond "Apollo Sports Capital" iz Sjedinjenih Američkih Država i pregovori su trajali već neko vrijeme, a posao je danas konačno ozvaničen i otvara se jedno novo poglavlje za Atletiko.

Nezvanično, radi se o poslu koji je težak preko 3 milijarde evra (detalji nisu saopšteni), pa se vjeruje da je ovo i najskuplja prodaja nekog fudbalskog kluba, uz Čelsi koji je takođe otišao u ruke Amerikanaca prije tri godine za nešto manje od tog iznosa. Sada su četiri dosadašnja glavna dioničara smanjila svoj vlasnički udeo kako bi omogućila novom investitoru, sada većem dioničaru kluba, da stekne svoj udio i tako je posao okončan.


Neće se apsolutno sve promijeniti, pošto će Migel Anhel Hil i Enrike Serezo nastaviti da vode Atletiko Madrid kao izvršni direktor, te predsjednik uprave, a ostaće i dioničari gdje će garantovati uspjeh projekta.

Osim što će ulagati u sam fudbalski klub i povećati investicije u narednom periodu, Atletiko Madrid će biti uključen i u razvoj samog grada, kroz razne projekte. Između ostalog, planiran je novi sportsko-zabavni centar pored stadiona "Metropolitano" od koga su velika očekivanja.

Sve je promijenio "Čolo" Simeone

Izvor: Cesar Cebolla / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Prije dolaska Dijega "Čola" Simeonea na mjesto trenera Atletiko Madrida klub nije vrijedio ni deseti iznos svote za koju je prodan. Upravo je "Čolo" postavio Atletiko na noge, etablirao ga kao redovnog učesnika Lige šampiona, a dva puta je sa ovim klubom igrao i finale elitnog takmičenja. Takođe, osvojio je dvije Lige Evrope i dva puta prvenstvo Španije.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Tagovi

Atletiko Madrid fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC