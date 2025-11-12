logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FSCG: Meč sa Hrvatskom je visokog rizika, karte su personalizovane, na ulazima će se sprovoditi provjera identiteta

FSCG: Meč sa Hrvatskom je visokog rizika, karte su personalizovane, na ulazima će se sprovoditi provjera identiteta

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.me
0

Uoči meča Crne Gore i Hrvatske u kvalifikacijama za Mundijal, oglasila se Komisija za bezbjednost i sigurnost FSCG. Duel "hrabrih sokola" i vatrenih" je proglašen za utakmicu visokog bezbjednosnog rizika.

Meč Crne Gore i Hrvatske je visokog rizika Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Fudbalska reprezentacija Crne Gore kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo će završiti u Podgorici, 17. novembra (20.45), utakmicom protiv Hrvatske, a uoči tog meča se oglasila Komisija za bezbjednost i sigurnost Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG).

Iz Komisije su saopštili da je utakmica "hrabrih sokola" i "vatrenih" proglašena utakmicom visokog bezbjednosnog rizika, što sa sobom nosi posebne mjere u organizaciji utakmice a sve u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Saopštenje Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG, koje je okačeno na sajtu Saveza, a koje potpisuje predsjednik Komisije, Miloš Radulović, prenosimo integralno:

"Komisija za bezbjednost Fudbalskog saveza Crne Gore koristi priliku da informiše sve navijače i ljubitelje fudbala o mjerama i radnjama preduzetim u organizaciji utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između nacionalnih timova Crne Gore i Hrvatske, kao i procedurama koje će biti primijenjene prilikom ulaska na stadion.

Utakmica Crna Gora - Hrvatska koja se igra 17. 11. 2025. godine na Gradskom stadionu sa početkom u 20:45 časova proglašena je utakmicom visokog bezbjednosnog rizika, što sa sobom nosi posebne mjere u organizaciji utakmice, a sve u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

U skladu sa pomenutim zakonom, sve ulaznice za utakmicu su personalizovane i važe samo za osobu čije se ime nalazi na ulaznici. Na ulazima stadiona sprovodiće se provjera identiteta gledalaca sa ciljem sprečavanja zloupotreba, pa je neophodno da svi vlasnici ulaznica, osim maloljetnih osoba, sa sobom imaju identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš). U slučaju da se prilikom kontrole identiteta utvrdi da se ime na ulaznici ne podudara sa imenom na ličnom dokumentu, karta će se oduzeti i biće onemogućen pristup stadionu.

Navijači reprezentacije Hrvatske ulaznice za meč u Podgorici mogu kupiti isključivo putem Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i sve raspoložive ulaznice, shodno Pravilniku takmičenja, već su proslijeđene HNS-u. U slučaju da državljani Republike Hrvatske dođu u posjed ulaznica za utakmicu koje ne spadaju u kontigent proslijeđen HNS-u, biće onenmogućeni u namjeri ulaska na stadion dok će se protiv osobe koja je vlasnik ulaznice pokrenuti postupak u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim manifestacijama.

Ovom prilikom apelujemo na uzdržavanje od neovlašćene distibucije ulaznica i pozivamo na fer i sportsko navijanje na našem najvećem stadionu u utakmici sa selekcijom Hrvatske",navodi se u saopštenju Komisije za bezbjednost i sigurnost, koje potpisuje predsjednik, Miloš Radulović.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora Hrvatska Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC