FSCG: Meč sa Hrvatskom je visokog rizika, karte su personalizovane, na ulazima će se sprovoditi provjera identiteta

Uoči meča Crne Gore i Hrvatske u kvalifikacijama za Mundijal, oglasila se Komisija za bezbjednost i sigurnost FSCG. Duel "hrabrih sokola" i vatrenih" je proglašen za utakmicu visokog bezbjednosnog rizika.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Fudbalska reprezentacija Crne Gore kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo će završiti u Podgorici, 17. novembra (20.45), utakmicom protiv Hrvatske, a uoči tog meča se oglasila Komisija za bezbjednost i sigurnost Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG).

Iz Komisije su saopštili da je utakmica "hrabrih sokola" i "vatrenih" proglašena utakmicom visokog bezbjednosnog rizika, što sa sobom nosi posebne mjere u organizaciji utakmice a sve u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Saopštenje Komisije za bezbjednost i sigurnost FSCG, koje je okačeno na sajtu Saveza, a koje potpisuje predsjednik Komisije, Miloš Radulović, prenosimo integralno:

"Komisija za bezbjednost Fudbalskog saveza Crne Gore koristi priliku da informiše sve navijače i ljubitelje fudbala o mjerama i radnjama preduzetim u organizaciji utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između nacionalnih timova Crne Gore i Hrvatske, kao i procedurama koje će biti primijenjene prilikom ulaska na stadion.

Utakmica Crna Gora - Hrvatska koja se igra 17. 11. 2025. godine na Gradskom stadionu sa početkom u 20:45 časova proglašena je utakmicom visokog bezbjednosnog rizika, što sa sobom nosi posebne mjere u organizaciji utakmice, a sve u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

U skladu sa pomenutim zakonom, sve ulaznice za utakmicu su personalizovane i važe samo za osobu čije se ime nalazi na ulaznici. Na ulazima stadiona sprovodiće se provjera identiteta gledalaca sa ciljem sprečavanja zloupotreba, pa je neophodno da svi vlasnici ulaznica, osim maloljetnih osoba, sa sobom imaju identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš). U slučaju da se prilikom kontrole identiteta utvrdi da se ime na ulaznici ne podudara sa imenom na ličnom dokumentu, karta će se oduzeti i biće onemogućen pristup stadionu.

Navijači reprezentacije Hrvatske ulaznice za meč u Podgorici mogu kupiti isključivo putem Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i sve raspoložive ulaznice, shodno Pravilniku takmičenja, već su proslijeđene HNS-u. U slučaju da državljani Republike Hrvatske dođu u posjed ulaznica za utakmicu koje ne spadaju u kontigent proslijeđen HNS-u, biće onenmogućeni u namjeri ulaska na stadion dok će se protiv osobe koja je vlasnik ulaznice pokrenuti postupak u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim manifestacijama.

Ovom prilikom apelujemo na uzdržavanje od neovlašćene distibucije ulaznica i pozivamo na fer i sportsko navijanje na našem najvećem stadionu u utakmici sa selekcijom Hrvatske",navodi se u saopštenju Komisije za bezbjednost i sigurnost, koje potpisuje predsjednik, Miloš Radulović.

(MONDO)