Najplaćeniji srpski trener dobio otkaz poslije samo 5 mjeseci

Miloš Milojević poslije loših rezultata ostao bez posla u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izvor: Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski trener Miloš Milojević ljetos je preuzeo Šardžu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i očekivalo se da će sa ovim klubom uspjeti da ponovi uspehe koje je imao sa Al Vaslom, međutim poslije samo pet mjeseci došlo je do prekida saradnje. Klub ga je otpustio prethodne večeri zbog ispadanja iz Kupa od lidera prvestva Al Aina (3:1).

Od početka nešto nije funkcionisalo između Milojevića i Šardže, vodio ju je na 15 utakmica i ostvario samo pet pobjeda, uz dva remija i osam poraza, tako da je rastanak bio neminovan jer se igra nije popravljala u posljednje vrijeme.

Iako je sa Al Vaslom bio osvajač duple krune u Emiratima u sezoni 2023/24 i bio čak proglašen za trenera godine, dolazak u Šardžu nije bio iskorak u njegovoj karijeri. Dobio je tek nekoliko pojačanja, između ostalog Reja Manaja koji je "presudio" Srbiji u Leskovcu i mladog Vladimira Prijovića iz Spartaka, a to nije bilo dovoljno za igru na tri fronta.

Ekipu ostavlja na tek 11. mjestu prvenstva Emirata, na pet bodova daleko od zone ispadanja, dok ni u Azijskoj ligi šampiona ne može da se pohvali naročito dobrim rezultatima - ima četiri boda iz četiri utakmice.

Ako ništa, bivši trener Crvene zvezde može da bude zadovoljan novcem koji je zaradio u Emiratima. Prema informacijama koje su stigle iz Azije, ugovor sa Šardžom bio je vrijedan čak osam miliona evra po sezoni, s tim da je tu uračunata i plata njegovog cijelog stručnog štaba.

Nije poznato kako je izgledao raskid ugovora, ali najvjerovatnije je da je Šardža u obavezi da isplati Milojeviću kompletan iznos od ugovora, pošto je do prekida došlo na inicijativu kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!