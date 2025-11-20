"Mi smo Hrvati, sa ponosom branim taj grb": Teo (21) odjavio dvije zemlje, samo da zaigra sa Modrićem

Teo Barišić je novo pojačanje mlade reprezentacije Hrvatske, a iako je rođen u Francuskoj i njegovi roditelji su iz BIH, on želi da nastupa za "vatrene".

Izvor: CRISTINA QUICLER / AFP / Profimedia

Mlada reprezentacija Hrvatske ima desnog beka koji je rođen u Francuskoj. Mladi Teo Barišić dio je Liona, a njegovi roditelji Pero i Draženka su zapravo iz Zenice. Iako su mu roditelji iz Bosne i Hercegovine, a on je rođen u inostranstvu, znao je da želi da nastupa samo za "vatrene".

"Jednostavno, moji roditelji su Hrvati, rođeni su u Bosni, ali mi smo Hrvati. Odlučio sam da igram za Hrvatsku jer je srce reklo svoje, želim braniti boje svoje zemlje i volim svoju zemlju. Dakle, to je to, i s ponosom i čašću ću braniti taj grb. Prvi kontakt sam imao sa Stipom Pletikosom i sve se odigralo vrlo jednostavno", rekao je Barišić u intervjuu za "Jutarnji".

Ova generacija Hrvatske pokušava da se plasira na Evropsko prvenstvo koji će se odigrati u Srbiji i Albaniji 2027. godine i Barišić se nada nastupu.

"Naravno, mislim da imamo šanse za plasman. Imamo stvarno jako, jako dobar tim, dajemo sve od sebe i vjerujemo u sebe, u stručni štab i u celu ekipu, to je naša najveća snaga. Uvjeren sam da možemo daleko da doguramo i izborimo Euro", dodao je on.

Teo Barišić dolazi iz sportske porodice, ali nije slijedio očeve stope. Odabrao je fudbal, iako je otac bio jako uspješan ragbista.

"Da, moj otac je bio ragbista. Jedan od moje braće ga je slijedio, a drugi je izabrao fudbal. Imamo prilično sportsku porodicu. Ali, moj idol je bio Lionel Mesi u to vrijeme i on je malo potakao moju ljubav prema fudbalu. Takođe, puno sam igrao fudbal sa dvojicom starije braće", dodao je on.

