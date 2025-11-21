logo
Crvena zvezda u Španiji u posebnom dresu: Umjesto sponzora na grudima će stajati logo fondacije "Delije"

Crvena zvezda u Španiji u posebnom dresu: Umjesto sponzora na grudima će stajati logo fondacije "Delije"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Logo humanitarnje fondacije navijača Crvene zvezde naći će se na dresu kluba na mečevima Evrolige u Španiji.

Delije na dresu Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nosiće u Španiji, na utakmici 12. kola Evrolige u Valensiji, dresove koje će krasiti logo "Fondacije Delije". Prvi put na dresu Crvena zvezda promoviše humanitarnu fondaciju navijača kluba, a u Valensiji će se logo "Fondacije Delije" naći na najvidljivijem mjestu na dresu crveno-bijelih.

"U nekoliko stotina dosadašnjih akcija Fondacija Delije je pomagala mnoge kojima je pomoć bila preko potrebna – od kupovine osnovnih potrepština ugroženom stanovništvu, izgradnje ili obnove kuća, imanja, obnavljanja naših svetinja na Kosovu i Metohiji i u ostalim dijelovima Srbije i regiona, kroz donacije i razne vrste pomoći svim našim ljudima kojima je potrebna pomoć. Takođe, akcija dobrovoljnog davanja krvi 'Crveno-bijela krv' je višestruko nagrađivana – realizovana je 34 puta i prikupljeno je više tona krvi, a posebno važno je istaći da je organizovana u mnogim situacijama kada su rezerve krvi u Republici Srbiji bile na minimumu", saopšteno je.

Najnoviji zakoni Španije zabranjuju reklamiranje kompanija iz "beting" industrije na utakmicama koje se odigravaju u njihovoj državi. Stoga je klub uz saglasnost i podršku nazivnog sponzora, kompanije Meridianbet, odlučilo da na mjesto generalnog sponzora postavi logo Fondacije Delije.

Dresovi u četiri utakmice (dvije garniture crveno-bijela i crvena), koje će tim odigrati na tlu Španije ove sezone u Evroligi, po njenom završetku naći će se na licitaciji, a sav prihod ide u humanitarne svrhe i to upravo Fondaciji Delije koja će sredstva rasporediti onima kojima je najpotrebnije u datom trenutku. Svi ljudi koji su u mogućnosti iz Srbije mogu podržati rad fondacije slanjem SMS poruke na broj 1817, kao i uplatama na račun: fondacijadelije.org/donirajte.

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga Delije dresovi

