"Zašto si uveo sina u igru?": Legendarni fudbaler morao da se pravda pred kamerama zbog izmene

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Robin van Persi našao se na udaru javnosti zbog toga što je uveo svog sina na utakmici Fejenorda u Ligi Evrope. Objasnio je javno svoju odluku.

Robina Van Persija napali jer je uveo u igru svog sina Izvor: images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fejenord je izgubio od Seltika na svom terenu (3:1) i tako je posle pet kola na 30. mjestu Lige Evrope. Poslije tog meča na udaru se našao legendarni as Robin van Persi koji je sada trener holandskog tima. Napali su ga zbog toga što je svog sina uveo u igru.

U 80. minutu meča, pri rezultatu 2:1 za goste, Robin je iz igre izveo Jordana Lotombu i uveo svog sina Šakila van Persija. Nije to pomoglo ekipi, pošto je nekoliko minuta poslije toga Bendžamin Nejgrin dao svoj drugi gol na meču i postavio konačan rezultat. Zatim je bivši reprezentativac morao da se pravda pred kamerama.

Pitali su ga zašto je odlučio da uvede baš svog devetnaestogodišnjeg sina, a ne nekog drugog igrača. Izazvalo je to dosta polemike.

"Odluku nisam donio kao otac, već kao trener. Bio nam je potreban gol", rekao je van Persi.

