"Uhvatite ga za uši i odvedite ga u svlačionicu": Snajder pobjesnio zbog nesportskog poteza

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Vesli Snajder izgubio je živce kada je vidio šta je uradio Edvardsen i traži da ga natjeraju da se izvini Stileru. Bio je baš oštar.

Vesli Snajder bijesan zbog poteza fudbalera Go Ahed Iglsa

Štutgart je na gostovanju pobijedio holandski Go Ahed Igls sa ubedljivih 4:0 u Ligi Evrope. Rutinska pobjeda njemačkog tima i jedan nesportski potez koji je obilježio meč. Došlo je to i do čuvenog Veslija Snajdera koji je poludeo zbog toga i traži da se Viktor Edvardsen što prije javno izvini zbog toga.

Šta se dogodilo? Švedski napadač je u završnici meča ismevao protivničkog igrača Anđela Stilera i to tako što ga je prozivao zbog njegovog nosa. Kada je to vidio čuveni holandski fudbaler, izgubio je živce i pred kamerama ga isprozivao.

"Mora da ode u svlačionicu istog momenta i da se izvini. Ovo je nasilje. Znamo svi šta takvi potezi i do čega ismijavanje može da dovede. Vidjeli smo primjere toga u životu, ovo je veoma ozbiljno. Iglsi treba da ga uhvate za uši i da ga odvuku do svlačionice. Djeca će da gledaju njegovo ponašanje. Ovaj čovjek nije normalan. Ne mogu da pričam o ovome, jer sam sve više i više bijesan", poručio je Snajder.

Vesli Snajder

