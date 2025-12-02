logo
Mamićev biser riješio meč Barselone i Atletika: Postigao ključni gol na "Nou Kampu"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Dani Olmo se povrijedio na meču Barselone i Atletika, ali je takođe i bio heroj pobjede nad "jorgandžijama".

Barselona pobijedila Atletiko Izvor: EPA/Enric Fontcuberta

U sjajnom španskom derbiju Barselona je na kraju savladala Atletiko Madrid 3:1 (1:1) i tako uspjela da se odvoji na prvom mjestu Primere. Sada Barsa ima 37 bodova, Real Madrid je drugi sa 33, Viljareal ima 32, dok je Atletiko četvrti sa 31 bodom. 

Počelo je ovo odlično za "jorgandžije" na "Kamp Nou". Sjajni Aleks Baena je na dodavanje Nahuela Moline pogodio u 19. minutu i donese prednost svom timu, ali se ta prednost nije dugo održala. 

Rafinja je na dodavanje Pedrija izjednačio u 26. minutu, a Barselona je mogla sve da riješi u 36. minutu. Tada je suđen penal, ali je Robert Levandovski promašio sa bijele tačke. Ipak u drugom poluvremenu sve je riješio Dani Olmo.

Nekadašnji ofanzivni vezista Dinama iz Zagreba je u 65. minutu postigao gol za pobjedu, a na kraju je Atletiko Madrid preko Antoana Grizmana imao šansu za izjednačenje u nadoknadi vremena. Ipak to se nije desilo, a Barselona je čak stigla i do ubjedljviijeg trijumfa. 

U posljednjem napadu na meču Feran Tores je zakucao loptu u mrežu Jana Oblaka za konačnih 3:1. 

FK Barselona Atletiko Madrid Primera

