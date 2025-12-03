Aleks Ferguson imao 45, skinuo sako i zaigrao za Mančester junajted: Nije bila šala, već pakao usred Atlantika

Ser Aleks Ferguson igrao je za Mančester junajted jedan meč, što danas malo ko zna. Bilo je to na Bermudima, gdje mu je jedan igrač optužen za silovanje, a drugi zadobio povredu glave

Najveći fudbalski stručnjak u istoriji ostrvskog fudbala, ser Aleks Ferguson (83), prolazio je osamdesetih i početkom devedesetih kroz turbulencije i veoma komplikovane situacije u Mančester junajtedu. Toliko delikatne da je morao da se skine i da igra u jednoj prijateljskoj utakmici, daleko od kuće.

Početkom decembra 1987. godine, on je uveo sam sebe u igru u prijateljskoj utakmici protiv ekipe Somerset Trojansa na Bermudima, teritoriji Ujedinjenog Kraljestva na oko 1.000 kilometara od obale Sjedinjenih Država.

U toku je bilo drugo poluvrijeme, kada je Junajted ostao bez nekoliko igrača zbog povrede, pa je ser Aleks Ferguson uveo u igru i sebe i svog pomoćnika Arčija Noksa. Junajted je pobijedio 4:1 a Noks je uspio da postigne gol.

"Zvao me iz policije, sledio mi krv u žilama"

Junajted je krajem novembra prevalio put od 5.389 kilometara i u arhipelagu na Atlantiku igrao i protiv tamošnje reprezentacije. Ta turneja ostala je upamćena i zbog optužbi da je velški fudbaler crvenih đavola Klejton Blekmur bio optužen da je pokušao da siluje jednu djevojku, a golman Gari Valš (19) je u navedenom meču protiv Somerset Trojansa doživio tešku povredu, udarcem nogom u glavu.

Ferguson je tvrdio da su optužbe za silovanje "namještene" njegovom igraču, koji je igrao u Junajtedu čak 12 godina, sve do 1994.

"Klejton Blekmur je bio uhapšen pod optužbama da je izvršio silovanje. Srećom, naš klupski advokat i član upravnog odbora Moris Votkins bio je sa nama na putu. Kada me je detektiv-narednik Volas sa škotskim akcentom pozvao iz policijske stanice i rekao šta se dogodilo, njegove riječi su mi sledile krv u žilama", napisao je Ferguson u svojim memoarima.

Zajedno sa Votkinsom i sekretarom stručnom štaba Lesom Olivom ser Aleks je odjurio u stanicu da bi se sreo sa Blekmorom. Nakon susreta sa advokatom, američka kozmetičarka Patrisija Savoj, koja je tvrdila da je bila žrtva zlostavljanja, odustala je od optužbi. Svoju ispovijest o napadu dala je engleskom tabloidu "San", priznavši u izjavi da je odustala da bi ostavila noćnu moru iza sebe.

Njena prijateljica Keti Sousa govorila je tada medijima da je istina da je bilo silovanja i da je lično vidjela šta se dogodilo.

Blekmor je tada imao 23 godine, venčao se šest meseci ranije i napustio je zatvor poslije 32 sata. Ferguson je bio uvjeren da je njegov igrač nevin i u knjizi je prebacivao krivicu za hapšenje na Patrisiju Savoj i na njenu prijateljicu.

"Kada nam je bilo dopušteno da ga vidimo, rasplakao mi se u naručju. Ispričao mi je verziju događaja koja nas je uvjerila da su ga 'namjestile' dvije djevojke čije su izjave bile osnov optužbi", govorio je Ferguson

"Slomio mu je kost o glavu", ali da li je?

Ferguson je napustio ostrvo zgrožen povredom svog golmana Garija Volša, koji je pravo sa navedene utakmice protiv Somersea hitno odveden u bolnicu. "Tako ga je snažno protivnik udario u glavu da je od tog udarca slomljen skočni zglob noge kojom ga je udario", napisao je u memoarima Ferguson, koji je tada imao 45 godina.

Ipak, fudbaler domaćina Denis Braun i njihov trener Norbert Simons drugačije pamte tu situaciju i tvrde da je Ferguson sve pomiješao.

"Evert Veltman je povrijedio golmana i nije završio taj meč ni sa kakvom slomljenom košću. Zapravo, odigrao je do kraja. Moje sjećanje na taj incident je malo izblijedilo, ali pamtim da je bila lopta '50-50' i da nije bilo tako nasilno kao što Ferguson pretjeruje", rekao je Braun.

Trener Simons ovako pamti taj detalj: "Golman je krenuo na loptu i ona je skakutala po travi dok je bio na tlu. Napadač Velman je i dalje išao naprijed i zamahnuo je da šutne, pa je zakačio golmana po glavi, ali nije bilo ništa namjerno. Sigurno nije slomio članak tom prilikom, igrao je do kraja", kazao je on.

"Bio je to čisti horor"

Ni novinski izvještaji sa tog meča nisu zabilježili bilo kakve prelome, ali jesu Fergusonovu ljutitu izjavu na kraju te turneje.

"Mislim da je taj klinac išao prejako. Moglo je to da se izbjegne, ali srećom naš golman Gari je OK. Moglo je to biti izbjegnuto. Koliko znam igrač Somerseta je jutros bio u bolnici da bi mu pregledali nogu ili zglob i to pokazuje koliko je snažno ušao u duel".

Ipak, u svojoj knjizi Ferguson je čitavu tu turneju pamtio samo po zlu.

"Bila je to potpuna horor priča", napisao je slavni menadžer.

U kakvom je tada bio stanju Junajted?

Bila je to sezona u kojoj je Junajted bio vicešampion iza Liverpula i u kojoj je Ferguson i dalje sklapao tim po svojoj mjeri. Stigao je na Old Traford 1986, godinu i po prije meča u kojem je zaigrao, a do ljeta 1987. već je doveo važne članove svog šampionskog sastava, kupivši Stiva Brusa iz Noriča za 900.000 funti i vrativši Marka Hjuza iz Barselone za 1,8 miliona funti - tada rekordno klupsko obeštećenje.

Najbolji strijelac ekipe bio je Brajan Mekler, koji je u ljeto 1987. došao iz Seltika, a na Old Trafordu je ostao sve do 1998.

Takođe, Ferguson je iz Aberdina je sa sobom doveo škotskog golmana Džima Lejtona, pokušavao je da dovede i Pola Gaskojna iz Njukasla ali je transfer propao dok je "Fergi" bio na odmoru. Žalio je za tim propalim transferom sve dok je bio u klubu, sve do povlačenja 2013. godine.