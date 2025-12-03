Srbin se dva meseca zadržao u hrvatskom trećeligašu: Bivši fudbaler Crvene zvezde traži novi klub

Nikola Maksimović, bivši fudbaler Zvezde i reprezentativac Srbije, raskinuo ugovor sa trećeligašem Kustošijom u Hrvatskoj.

Izvor: MN Press/Yorgos Matthaios/INTIME SPORTS

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Nikola Maksimović (34) šokirao je fudbalski svijet u regionu kada je prije nekoliko mjeseci potpisao ugovor sa klubom iz Hrvatske. Nisu to bili Dinamo, Hajduk ili Rijeka, nije to bio neki klub koji se bori za opstanak u elitnom rangu i treba mu iskustvo u posljednjoj liniji - bila je to Kustošija, trećeligaš blizak menadžeru Endiju Bari.

Avantura u hrvatskom fudbalu za bivšeg reprezentativca Srbije trajala je malo duže od godišnjeg odmora! Nakon samo dva mjeseca i tek nekoliko odigranih utakmica, raskinut je ugovor Kustošije i Nikole Maksimovića, koji sada može da pronađe novu sredinu. I dok su neki potpuno iznenađeni ovim potezom, drugi su svjesni da je Maksimović samo "hvatao formu" dok ne nađe naredni tim za koji će nastupati.

Pretpostavlja se da Maksimović i menadžer Endi Bara već znaju sledeći korak u njegovoj karijeri, jer će se uskoro završiti polusezona u većini evropskih liga. Tokom januarskog prelaznog roka Maksimović će gotovo sigurno potpisati ugovor sa nekim novim timom, jer je tokom šest mečeva u dresu Kustošije uspeo da se vrati u takmičarski ritam. Tokom tog perioda Maksimović i Kustošija su se uzajamno pomogli.

"Odmah sam rekao 'U redu, dolazim'. Kad nekome vjeruješ, nema pitanja tipa šta ću ja u trećoj ligi. Danas mnogi igrači nisu spremni da se spuste nivo ili dva, a fudbal se promijenio, stare zasluge više ne vrijede, važan je kontinuitet utakmica gdje god to bilo. Znače ti dueli i da imaš 90 minuta u nogama svakog vikenda, kao i da si u ritmu sa ekipom. Zato sam došao bez mnogo razmišljanja. Ljudi u klubu i Endi su me lijepo dočekali, svaki dan upoznajem nove ljude. Klub ima dobar glas po razvoju mladih i radi onako kako bi jedan manji klub i trebalo da radi", ispričao je Maksimović nakon potpisa.

Tokom karijere Nikola Maksimović je igrao za Sevojno, Slobodu iz Užica, Crvenu zvezdu, Torino, Napoli, Spartak iz Moskve, Đenovu, Hatajspor i Monpelje. Osvojio je Kup Srbije sa Crvenom zvezdom, ali i Kup Italije sa ekipom Napolija. U dresu Srbije odigrao je 25 mečeva.