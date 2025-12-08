Raspad sistema u Realu: Alonso urlao na igrača zbog isključenja, a onda su još dvojica izbačena sa meča

Situacija iz svlačionice Real Madrida "prelila" se na teren i zavladala je nedisciplina, tako da su na istoj utakmici isključena trojica igrača. Ćabi Alonso je bijesan zbog toga.

Real Madrid je već neko vrijeme u krizi i čini se da fudbaleri ne slušaju trenera Ćabija Alonsa, a ono što se dogodilo u meču protiv Selte moglo bi da bude najava otkaza. Ne dešava se često da Real Madrid gubi na "Bernabeu", a ovoga puta od njega je bila bolja Selta - koja je očajno počela sezonu.

Golovima dvostrukog strijelca Viliota Svedberga u 53. i 93. minutu utakmice, Selta je slavila 2:0, dok je daleko gora stvar za Real od poraza nedisciplina ekipe.

Tako je lijevi bek Fran Garsija u 64. minutu isključen zbog dva žuta kartona u samo 120 sekundi. Zbog toga je poludio njegov trener Ćabi Alonso koji je vikao na njega: "Frane, nemoj da me zezaš...", dok ga je pratio pogledom u svlačionicu, svjestan da je poslije tog trenutka još teže doći do preokreta.

XABI ALONSO AFTER FRAN GARCIA RED CARDpic.twitter.com/MGdFMEZOuE — KinG £ (@xKGx__)December 7, 2025



Da stvar bude gora, poslije toga su još dvojica igrača isključena. Alvaro Kareras je zbog prigovora u nadoknadi vremena dobio crveni karton, dok je Endrik - koji uopšte ne igra ove sezone - dobio crveni karton poslije utakmice isto zbog "dugog jezika".

Uz to, povrijedio se i Eder Militao, tako da je Real Madrid praktično bez odbrane za sljedeće utakmice.

| Endrick for Real Madrid in LaLiga this season:



→ 0 starts

→ 1 red cardpic.twitter.com/mz0MA4KjOb — CentreGoals. (@centregoals)December 7, 2025



Poslije 15 kola La Lige, Real Madrid zaostaje četiri boda za Barselonom, a slijedi vrlo teška utakmica protiv Mančester sitija u Ligi šampiona. Do kraja godine Real Madrid će igrati još protiv Alavesa i Sevilje.

