logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Raspad sistema u Realu: Alonso urlao na igrača zbog isključenja, a onda su još dvojica izbačena sa meča

Raspad sistema u Realu: Alonso urlao na igrača zbog isključenja, a onda su još dvojica izbačena sa meča

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Situacija iz svlačionice Real Madrida "prelila" se na teren i zavladala je nedisciplina, tako da su na istoj utakmici isključena trojica igrača. Ćabi Alonso je bijesan zbog toga.

Isključena tri igrača Reala na jednoj utakmici Izvor: TV Arena sport/screenshot

Real Madrid je već neko vrijeme u krizi i čini se da fudbaleri ne slušaju trenera Ćabija Alonsa, a ono što se dogodilo u meču protiv Selte moglo bi da bude najava otkaza. Ne dešava se često da Real Madrid gubi na "Bernabeu", a ovoga puta od njega je bila bolja Selta - koja je očajno počela sezonu.

Golovima dvostrukog strijelca Viliota Svedberga u 53. i 93. minutu utakmice, Selta je slavila 2:0, dok je daleko gora stvar za Real od poraza nedisciplina ekipe.

Tako je lijevi bek Fran Garsija u 64. minutu isključen zbog dva žuta kartona u samo 120 sekundi. Zbog toga je poludio njegov trener Ćabi Alonso koji je vikao na njega: "Frane, nemoj da me zezaš...", dok ga je pratio pogledom u svlačionicu, svjestan da je poslije tog trenutka još teže doći do preokreta.


Da stvar bude gora, poslije toga su još dvojica igrača isključena. Alvaro Kareras je zbog prigovora u nadoknadi vremena dobio crveni karton, dok je Endrik - koji uopšte ne igra ove sezone - dobio crveni karton poslije utakmice isto zbog "dugog jezika".

Uz to, povrijedio se i Eder Militao, tako da je Real Madrid praktično bez odbrane za sljedeće utakmice.


Poslije 15 kola La Lige, Real Madrid zaostaje četiri boda za Barselonom, a slijedi vrlo teška utakmica protiv Mančester sitija u Ligi šampiona. Do kraja godine Real Madrid će igrati još protiv Alavesa i Sevilje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Real Madrid Ćabi Alonso

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC