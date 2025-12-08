Protivnik Crvene zvezde pobijedio Real u Madridu

Real Madrid izgubio od Selte i produbio svoju krizu.

Real Madrid izgubio je kod kuće od Selte rezulatom 0:2 i golovima Viljota Svedberga (21), krilnog napadača čije ime će na stadionu "Santjago Bernabeu" dobro upamtiti. Mladi ofanzivac budućeg rivala Crvene zvezde u Ligi Evrope tresao je mrežu "kraljevskog kluba" u 53. i 90+3, minutu za senzacionalnu pobjedu ekipe iz Viga.

Pred 74.511 gledalaca u Madridu asistirali su mu pozajmljeni fudbaler Bajerna, Brajan Saragosa (24) i legendarni veteran Jago Aspas (38) , koji je Seltu od 1995. godine napuštao samo da bi igrao po jednu sezonu u Liverpulu i Sevilji između 2013. i 2015.

Tako snažna i nezgodna Selta doći će na gostovanje Crvenoj zvezdi 29. decembra, na kraju ligaškog dijela Lige Evrope, a njenu snagu odlično je na svojoj koži već osjetio Dinamo Zagreb, i to na svom Maksimiru.

Sinoć je i Real Madrid je shvatio kolika je moć ekipe iz Viga, protiv koje je završio meč sa devetoricom igrača zbog isključenja Frana Garsije u 64. minutu i Alvara Karerasa u 90'+2 minutu.

Selta produbila krizu Reala

Garsija je u razmaku od minuta dobio dva žuta kartona, a i Kareras je ekspresno isključen, jer je prvu opomenu dobio zbog prigovora, a drugu zbog faula i psovanja. Bez njih dvojice u igri, Selta je ostvarila prvu pobjedu protiv Reala u prvenstvu još od maja 2014. godine.

Real je pokušavao da pogodi udarcima Arde Gulera i Kilijana Mbapea, ali ništa nije uspijevalo. U komplikovanom trenutku se nalaze Madriđani, jer će dva mjeseca biti bez povrijeđenog Trenta Aleksa Arnolda, Eder Militao je izašao u 23. minutu utakmice, a pritisak na trenera Ćavija Alonsa raste i već je razgovarao sa Florentinom Perezom o formi ekipe koja osciluje, pa je krajem novembra odigrala neriješeno protiv Đirone u gostima (1:1), a prije toga je uzastopno kiksnula protiv Elčea (2:2) i Rajo Valjekana (0:0).

Povrh toga, sve se glasnije govori o narušenoj atmosferi u svlačionici Reala.

Real Madrid: Kurtoa - Sensio, Eder Militao, Kareras, F. Garsija - Valverde, Guler, Čuameni, Belingem - Vinisijus, Mbape. Igrali su još Ridiger, Rodrigo, G. Garsija

Selta: Radu - Rodrigez, Starfelt, Alonso - Kareira, Roman, Moriba, Mingeza - Duran, Saragosa - Iglesijas. Igrali su još: Svedberg, Rueda, Beltran, Aspas, Žudgla







