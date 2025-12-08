logo
"Tvrdila da je trudna i da čeka njegovo dijete": Ucjenjivala poznatog fudbalera i osuđena na kaznu zatvora

"Tvrdila da je trudna i da čeka njegovo dijete": Ucjenjivala poznatog fudbalera i osuđena na kaznu zatvora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Žena koja je ucjenjivala fudbalera Hjung Min Sona je osuđena na zatvorsku kaznu zajedno sa svojim saučesnikom i to je presuda suda u Seulu.

U zatvoru žena koja je prijetila Hjung Min Sonu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Hjung Min-Son (33) bio je žrtva ucjene i ljudi koji su mu prijetili su osuđeni. To je odluka suda u Seulu (Južna Koreja) koji ih je osudio na zatvorske kazne. U pitanju su jedna žena (od dvadesetak godina, nije tačno saopšteno) muškarac koji joj je bio saučesnik (od četrdesetak godina) i oboje će morati "iza rešetaka".

Žena je osuđena na četiri godine zatvora, a muškarac na dvije godine. O čemu se radi? Oni su ucjenjivali južnokorejskog fudbalera tako što su tvrdili da je ona trudna i da čeka njegovo dijete. Tražili su od njega 200.000 dolara (oko 172.000 evra).

On im je isplatio spomenutu svotu novca, pa su ga onda ponovo ucjenjivali i tražili još. Tada je odlučio da pozove policiju, da ispriča svoju stranu priče i poslije toga je pokrenuta istraga koja je dovela do hapšenja i osude.

Podsjetimo, Son je poslije 10 godina provedenih u Totenhemu i igranja u Premijer ligi ljetos otišao u Ameriku i potpisao za Los Anđeles.

Šta se navodi u presudi?

Otkriveni su i detalji presude. Prema pisanju stranih medija sud je utvrdio da je žena dobila novac od Sona nakon što je tvrdila da je žrtva.

"Njene tvrdnje se nisu poklopile sa činjenicama. Ustanovljeno je da su žena i njen saučesnik iskoristili to što je Son poznata ličnost da ga ucjenjuju. Zbog toga je on prošao kroz određene mentalne probleme pošto je cijeli slučaj došao do medija", navodi se tekstu "AFP-a".

