Dragan branio za Jugoslaviju i davao najluđe golove: Kada je pogodio sa 80 metara, čak je i njega bilo sramota

Dragan Pantelić je preminuo od posljedica korona virusa u oktobru 2021. godine. Da je živ, sada bi slavio rođendan.

Izvor: MN PRESS

Na današnji dan 1951. godine u Loznici rođen je najživopisniji srpski golman ikada - Dragan Pantelić. Reprezentativni čuvar mreže bio je poznat ne samo po sjajnim odbranama i harizmi već i po golovima koje je davao.

Postigao je dva pogotka u dresu reprezentacije Jugoslavije i njima odveo tim na Svjetsko prvenstvo 1982. godine, a njegov pogodak na meču Radničkog i Veleža ostao je do danas jedan od najspektakularnijih u istoriji našeg fudbala.

Jugoslaviju je golovima odveo na Mundijal

Na Svjetskom prvenstvu 1982. godine je u konkurenciji Ratka Svilara i Ivana Pudara on bio izbor selektora Miljana Miljanića za mečeve sa Španijom, Hondurasom i Sjevernom Irskom. A kako i ne bi kad je svojim golovima "gurnuo" Jugoslaviju na Mundijal.

Sjajni čuvar mreže ne samo da je branio gol "plavih" tada već je u kvalifkacijama za Svjetskom prvenstvo prvo dao gol Danskoj, a onda i Grčkoj. Debitovao je za Jugoslaviju 1979. kada je protiv Španije u pobjedi 1:0 sačuvao mrežu, a protiv Danaca je nakon penala nad Zlatkom Vujovićem uspio da sa penala smjesti loptu u mrežu. A onda je Grcima u pobjedi 5:1 takođe postigao gol i tako je smjestio Jugoslaviju ispred Italije i kupio joj kartu za Mundijal u Španiji.

Najljepši gol jugoslovenskog fudbala

Ipak, najspektakularniji pogodak postigao je 26. oktobra 1986. godine jednom takođe reprezentativnom golmanu - Enveru Mariću. Tada već legendarni čuvar mreže Veleža primio je gol - preko cijelog terena. Bilo je tu osamdesetak metara... Evo kako se to desilo:

Jedan od najčuvenijih golova jugoslovenskog fudbala. Izvor: Youtube/Oliver Paunović

"'Uzeo sam lop­tu u svom še­sna­e­ster­cu i od­mah de­ga­ži­rao, ka­ko bih pro­na­šao cen­tar­fo­ra Mi­toše­vi­ća. U tom tre­nut­ku ni­sam vi­dio da je Ma­rić na­pu­stio gol i ni­sam imao na­mje­ru da ga ma­ti­ram. Lop­ta je pa­la iz­me­đu še­sna­e­ster­ca i pe­na­la, na nju su tr­ča­li Mi­to­še­vić, Ma­rić i još ne­ko­li­ko igra­ča. Svi su mi­sli­li da će lop­ta do­ći u nji­hov po­sjed, me­đu­tim, ona je ne­zgod­no od­sko­či­la i za­vr­ši­la u mre­ži Ve­le­ža.

Po­slije za­vr­šet­ka utak­mi­ce, bi­lo mi je ne­pri­jat­no da se po­zdra­vim sa Ma­ri­ćem. Znam da mi je za­mje­rio, ali valj­da je shva­tio da tu ni­je bi­lo zle na­mje­re. Haj­de da sam na taj na­čin po­sti­gao gol ne­kom klin­cu, baš bi me bi­lo bri­ga, ali, ova­ko, zna se ko je bio Ma­rić. Me­đu­tim, taj gol nas je od­veo u Kup UEFA'', pričao je kasnije Pantelić.

Igrao pivota i režirao najčudniji meč ikada

Vidi opis Dragan branio za Jugoslaviju i davao najluđe golove: Kada je pogodio sa 80 metara, čak je i njega bilo sramota Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 8 8 / 8

Na kraju je u karijeri na 314 prvenstvenih mečeva postigao 18 golova, a dok je igrao za Bordo bio je zbog navodnog udaranja linijskog sudije u svlačionici kažnjen suspenzijom na godinu dana.

Dvije su se nevjerovatne stvari desile tada. Njegov Bordo je iz protesta posljednju utakmicu prvenstva sa Nantom odigrao bez golmana i izgubio je sa 6:0, a dok je izdržavao suspenziju uspio je da zaigra i rukomet.

"Interesantna stvar se desila tada. Zoran Tuta Živković bio je trener. Pravio je klub izuzetne rezultate. Međutim, nije imao publiku. Došao je na ideju da me registruje, igrao sam pivota i na toj utakmici koju sam odigrao napunili smo halu! To je bio meč protiv Crvenke. Bilo je nesvakidašnje za sport, grad i za mene.

Bila je i situacija da Želja nije imao sredstva za putovanje na meč. Klubu sam pomogao finansijski, drago mi je zbog toga. Nije lijepo što je do toga moralo da dođe, da jedan pojedinac pomaže na taj način, posebno u profesionalnom sportu. Imao sam mogućnost da pomognem i to sam učinio'', izjavio je kasnije Dragan Pantelić.