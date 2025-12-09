logo
Legendarni rumunski fudbaler zbog bolesti izgubio 24 kilograma

Legendarni rumunski fudbaler zbog bolesti izgubio 24 kilograma

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Bivšu rumusnki reprezentativac Dan Petresku proživljava tešku fazu života

dan petresku izgubio 24 kilograma zbog bolesti Izvor: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP / Profimedia

Bivši rumunski reprezentativac, a prije svega zvijezda Čelsija Dan Petresku (57), prema navodima medija iz njegove domovine izgubio je čak 24 kilograma zbog misteriozne bolesti. Nekada na terenu, a sada pored aut linije, trener je morao da se privremeno povuče iz angažmana kako bi se posvetio liječenju.

Petresku je bio na čelu Kluža, a u avgustu je iznenada podnio ostavku i povukao se iz javnosti. Ono što je poznato, to je da su ćerke legendarnog fudbalera došle u Rumuniju kako bi bile pored oca tokom liječenja. Vijesti o situaciji koja je zadesila trenera potvrdio je i bivši predsjednik Kluža Kristijan Balaj.

"Dan pravi korake ka oporavku i njegovo stanje se poboljšava. Njegove ćerke su došle i bile uz njega. On je trenutno u Klužu na liječenju i to je najbolje za njega", rekao je Balaj o zvijezdi Čelsija.

"Šetao sam s njim i vodio ga na liječenje. Važno je da je odlučio preduzeti te korake", dodao je.

Petresku je jedan od omiljenijih defanzivaca Čelsija, svojevremeno je odigrao 208 utakmica u periodu od 1995. do 2000. Uspio je da osvoji FA Kup dva puta i isto toliko puta slavi u Liga kupu. Nosio je još dresove Bredforda i Sautemptona, a onda je posvetio i trenerskom poslu.

