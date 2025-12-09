Legendarni rumunski fudbaler zbog bolesti izgubio 24 kilograma

Bivšu rumusnki reprezentativac Dan Petresku proživljava tešku fazu života

Izvor: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP / Profimedia

Bivši rumunski reprezentativac, a prije svega zvijezda Čelsija Dan Petresku (57), prema navodima medija iz njegove domovine izgubio je čak 24 kilograma zbog misteriozne bolesti. Nekada na terenu, a sada pored aut linije, trener je morao da se privremeno povuče iz angažmana kako bi se posvetio liječenju.

Petresku je bio na čelu Kluža, a u avgustu je iznenada podnio ostavku i povukao se iz javnosti. Ono što je poznato, to je da su ćerke legendarnog fudbalera došle u Rumuniju kako bi bile pored oca tokom liječenja. Vijesti o situaciji koja je zadesila trenera potvrdio je i bivši predsjednik Kluža Kristijan Balaj.

"Dan pravi korake ka oporavku i njegovo stanje se poboljšava. Njegove ćerke su došle i bile uz njega. On je trenutno u Klužu na liječenju i to je najbolje za njega", rekao je Balaj o zvijezdi Čelsija.

"Šetao sam s njim i vodio ga na liječenje. Važno je da je odlučio preduzeti te korake", dodao je.

Petresku je jedan od omiljenijih defanzivaca Čelsija, svojevremeno je odigrao 208 utakmica u periodu od 1995. do 2000. Uspio je da osvoji FA Kup dva puta i isto toliko puta slavi u Liga kupu. Nosio je još dresove Bredforda i Sautemptona, a onda je posvetio i trenerskom poslu.

