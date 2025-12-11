logo
Čitaoci reporteri

Gvardiola osvojio Madrid i spremio otkaz Alonsu: Ovaj poraz će teško preživjeti na klupi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Mančester siti pobijedio Real Madrid u gostima i nagovijestio veoma brzi rastanak "kraljevskog kluba" i Ćabija Alonsa

Ćabi Alonso otkaz u Real Madridu poslije poraza od Sitija Izvor: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mančester siti nanio je jako bolan poraz Realu u Madridu i utisak je da će poslije ovog meča pritisak na treneru "kraljevskog kluba" Ćabiju Alonsu postati neizdržljivo veliki. Engleski klub pobijedio je 2:1 na stadionu "Santjago Bernabeu" i djeluje da je sada samo pitanje dana kada će dobiti otkaz mladi španski trener - bivši Gvardiolin igrač iz Bajerna.

Real Madrid doživio je drugi poraz u nizu na svom terenu, na kojem je i prije tri dana pao - u utakmici španskog prvenstva protiv Selte.

Golove odluke u Madridu postigli su Niko O'Rajli u 35. minutu i Erling Haland iz penala u 43, a Realu je gol Rodriga u 28. minutu bio dovoljan samo za kratkotrajno vođstvo 1:0. Promašivali su velike šanse Vinisijus Žunior, Džud Belingem, a cijeli stadion se uhvatio za glavu i kada je pri vođstvu gostiju 2:1 Vinisijus promašio prazan gol poslije kornera.

Bliži se kraj

Iako je era Ćabija Alonsa praktično tek počela, djeluje da joj se prerano bliži kraj zato što je njegov tim zapao u ogromne probleme i pobijedio je u samo dvije od prethodnih osam mečeva. U tom rasponu poražen je od Liverpula, Selte i Sitija, uz remije protiv Rajo Valjekana, Elčea i Đirone.



Standings provided by Sofascore

