"Znate li ko je treći fudbaler na slici?": Fotka napravila haos na društvenim mrežama, klub morao da se oglasi

Mnogi nisu mogli da prepoznaju ko je na fotografiji pored Andreja Aršavina i Đenara Gatuza, sve dok se nije oglasio Zenit iz Sankt Petergburga. U pitanju je Vladislav Radimov.

Izvor: Printscreen/X/Outofcontextfootball

Jedna fotografija napravila je potpuni haos na društvenim mrežama. Na njoj su trojica legendarnih fudbalera, s tim da mnogi nisu mogli da prepoznaju trećeg igrača na slici. Andrej Aršavin (44) je autor "selfija" na kom se pored njega nalazi Đenaro Gatuzo (47) i još jedan čovjek koga mnogi nisu prepoznali - Vladislav Radimov (50).

Na jednoj od fudbalskih stranica na Tviteru postavljena je fotka uz pitanje "da li znate ko je treći fudbaler". Mnogi su priznali da ne mogu da ga prepoznaju, a onda se oglasio Zenit iz Sankt Peterburga i napisao "to je naša legenda Vladislav Radimov".

Ljubiteljima fudbala nije bilo toliko teško da se sete Aršavina koji je u karijeri igrao za Zenit, Arsenal, bio u reprezentaciji Rusije. Isto važi i za Gatuza koji je dugo bio u Milanu, igroa za reprezentaciju Italije i kao trener radio u mnogim klubovima (Palermo, Milan, Npaoli, Valensija, Hajduk Split...) i koji je sada selektor Italije. Ali, mnogi nisu prepoznali Vladislava.

Ko je Vladislav Radimov?

Izvor: Maksim Konstantinov / Zuma Press / Profimedia

Radimov je rođen u Lenjingradu (sadašnji Sankt Peterburg) 26. novembra 1975. godine i upravo je tu počeo fudbalsku karijeru. Otišao je potom u Moskvu i tamo prvo igrao za rezerviste CSKA, pa za prvi tim i odatle je otišao u Saragosu gdje je bio pet godina. Potom je prešao u Levski iz Sofije, pa se vratio u Rusiju i igrao prvo za Krila Sovjetov, pa onda za Zenit u kom je završio karijeru 2008. godine.

Za reprezentaciju Rusije odigrao je 33 utakmice, dok je kao trener prvo bio asistent u rezervnom timu Zenita, pa je od 2018. do 2022. godine bio glavni trener kluba iz Sankt Peterburga. Njegova bivša žena je nekadašnja ruska pjevačica Tatjana Bulanova.