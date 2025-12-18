logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Botafogo uručio otkaz sinu Karla Anćelotija

Botafogo uručio otkaz sinu Karla Anćelotija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Brazilski klub Botafogo otpustio je u četvrtak trenera Davidea Anćelotija, sina selektora Brazila Karla Anćelotija.

Karlo i Davide Ančeloti Izvor: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia

Davide Anćeloti (36) smijenjen je poslije samo pet mjeseci nakon što je potpisao ugovor, što je bio njegov prvi stalni trenerski posao.
Italijanski sručnjak je dobio otkaz jer Botafogo nije uspio da odbrani titulu u Kupu Libertadores i brazilskoj ligi.

Klub iz Rio de Žaneira je brazilski šampionat završio na šestom mjestu, sa 16 bodova manje od šampiona Flamenga, dok je u Kupu Libertadores eliminisan u osmini finala.

Davide Anćeloti se pridružio klubu nakon što je vlasnik Botafoga Džon Tekstor otpustio Renata Paivu poslije eliminacije tima u osmini finala Svjetskog klupskog prvenstva u julu.

Italijan je radio više od dvije decenije pored svog oca na različitim pozicijama u Bajern Minhenu, Napoliju, Evertonu i Real Madridu. Takođe je dio očevog stručnog štaba u "kariokama".

(MONDO, agencije)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Botafogo Davide Ančeloti Karlo Ančeloti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC