Botafogo uručio otkaz sinu Karla Anćelotija

Brazilski klub Botafogo otpustio je u četvrtak trenera Davidea Anćelotija, sina selektora Brazila Karla Anćelotija.

Davide Anćeloti (36) smijenjen je poslije samo pet mjeseci nakon što je potpisao ugovor, što je bio njegov prvi stalni trenerski posao.

Italijanski sručnjak je dobio otkaz jer Botafogo nije uspio da odbrani titulu u Kupu Libertadores i brazilskoj ligi.

Klub iz Rio de Žaneira je brazilski šampionat završio na šestom mjestu, sa 16 bodova manje od šampiona Flamenga, dok je u Kupu Libertadores eliminisan u osmini finala.

Davide Anćeloti se pridružio klubu nakon što je vlasnik Botafoga Džon Tekstor otpustio Renata Paivu poslije eliminacije tima u osmini finala Svjetskog klupskog prvenstva u julu.

Italijan je radio više od dvije decenije pored svog oca na različitim pozicijama u Bajern Minhenu, Napoliju, Evertonu i Real Madridu. Takođe je dio očevog stručnog štaba u "kariokama".

