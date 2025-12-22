logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki pad Srbije poslije 2022: FIFA objavila najnoviju rang listu, evo gdje "orlovi" završavaju 2025. godinu

Veliki pad Srbije poslije 2022: FIFA objavila najnoviju rang listu, evo gdje "orlovi" završavaju 2025. godinu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Srbije pala je za dvije pozicije u odnosu na 2024. godinu.

Plasman Srbije na FIFA listi Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije završiće 2025. godinu na 37. poziciji FIFA rang liste. "Orlovi" trenutno imaju 1.506,34 bodova, dok će novi presjek biti objavljen 19. januara 2026. godine.

Što se tiče vrha rang liste, reprezentacija Španije je zadržala prvo mjesto sa 1.877,18 bodova, Argentina je druga sa 1.873,33, dok se Francuska nalazi na trećoj poziciji sa 1.870. Top 10 kompletiraju Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Njemačka i Hrvatska.

Najbolji plasman u posljednjih deset godina "orlovi" su imali su u oktobru 2022. godine (21) poslije pobjeda protiv Švedske i Norveške u Ligi nacija, dok je Srbija prethodno skočila na listi (23) poslije direktnog plasmana na Svjetsko prvenstvo prvenstvo eliminacijom Portugala.

Najviši rang u istoriji reprezentacije bio je 13. pozicija, dok su najniže pali kada su bili 66.

Sada novog selektora Veljka Paunovića čeka težak zadatak - vraćanja kulta reprezentacije, a jedini način za to su rezultati. Nakon šokantnog odlaska Dragana Stojskovića Piksija Paunović praktično nije ni imao šansu da nam donese plasman na Mundijal 2026. godine, ali je njegov glavni cilj povratak Srbije među najbolje evropske reprezentacije za šta će imati vremena do 2030. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FIFA fudbal Srbija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC