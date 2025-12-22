Veliki pad Srbije poslije 2022: FIFA objavila najnoviju rang listu, evo gdje "orlovi" završavaju 2025. godinu

Reprezentacija Srbije pala je za dvije pozicije u odnosu na 2024. godinu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije završiće 2025. godinu na 37. poziciji FIFA rang liste. "Orlovi" trenutno imaju 1.506,34 bodova, dok će novi presjek biti objavljen 19. januara 2026. godine.

Što se tiče vrha rang liste, reprezentacija Španije je zadržala prvo mjesto sa 1.877,18 bodova, Argentina je druga sa 1.873,33, dok se Francuska nalazi na trećoj poziciji sa 1.870. Top 10 kompletiraju Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Njemačka i Hrvatska.

Najbolji plasman u posljednjih deset godina "orlovi" su imali su u oktobru 2022. godine (21) poslije pobjeda protiv Švedske i Norveške u Ligi nacija, dok je Srbija prethodno skočila na listi (23) poslije direktnog plasmana na Svjetsko prvenstvo prvenstvo eliminacijom Portugala.

Najviši rang u istoriji reprezentacije bio je 13. pozicija, dok su najniže pali kada su bili 66.

Sada novog selektora Veljka Paunovića čeka težak zadatak - vraćanja kulta reprezentacije, a jedini način za to su rezultati. Nakon šokantnog odlaska Dragana Stojskovića Piksija Paunović praktično nije ni imao šansu da nam donese plasman na Mundijal 2026. godine, ali je njegov glavni cilj povratak Srbije među najbolje evropske reprezentacije za šta će imati vremena do 2030. godine.

