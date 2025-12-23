Bivši trener Širokog Brijega postao selektor Sjeverne Makedonije: Debituje u baražu za Mundijal

Novi selektor Sjeverne Makedonije je Goce Sedloski, odlučio je Upravni odbro Fudbalskog saveza te zemlje.

Goce Sedloski je jedno od najproznatijih imena u istoriji sjevernomakedonskog fudbala. Bio je kapiten selekcije sa 100 nastupa i osam postignutih golova, a ima i iskustva u stručnom štabu nacionalnog tima.

U avgustu 2012. godine vodio je A reprezentaciju Makedonije kao v.d. selektor na prijateljskoj utakmici protiv Litvanije u Skoplju (1:0).

U svojoj trenerskoj karijeri, Goce Sedloski radio je kao asistent i v.d. selektor Makedonije, a na klupskom nivou predvodio je Horizont Turnovo, Vardar, Rigu (Letonija), Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina), drugi tim Dinama iz Zagreba (Hrvatska), Škupi, Vlazniju (Albanija) i Rabotnički.

Osvojio je tri šampionske titule - dvije sa skopskim Vardarom i jednu sa albanskim Škupijem.

U igračkoj karijeri, igrao je za dva najveća hrvatska kluba - Hajduk i Dinamo, a u "modrima" je postao i prvi stranac koji je nosio kapitensku traku. Poslije kluba sa "Maksimira", nastupao je za engleski Šefild Vendzdej, japanski Vegalti Sendai, turski Dijarbakirspor i austrijski Matersburg.

"Fudbalski savez Sjeverne Makedonije vjeruje da će iskustvo, autoritet i duboko poznavanje makedonskog fudbala Goca Sedloskog doprinijeti stabilnosti, kontinuitetu i napretku nacionalnog tima u predstojećem periodu", navedeno je u saopštenju Saveza.

Sedloski će debi na klupi nacionalne selekcije imati 26. marta 2026. godine u Danskoj u polufinalu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a u slučaju pobjede, igraće pet dana kasnije protiv boljeg iz duela selekcija Irske i Češke.

