Juventus želi da zadrži Kenana Jildiza: Turčin postavio uslove, želi da bude najplaćeniji igrač "stare dame"

Mladi turski fudbaler postavio je dva uslova za produženje ugovora sa Juventusom.

Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Kenan Jildiz želi da postane najplaćeniji igrač Juventusa i da dobije garancije u vezi sa velikim ambicijama kluba u narednim godinama, piše "Gazeta delo Sport".

Očekuje se da Juventus u narednim sedmicama nastavi pregovore o produženju Jildizovog ugovora, i to u trenutku kada se "bjankoneri" spremaju da imenuju novog sportskog direktora Marka Otolinija.

Jildizov ugovor važi do juna 2029. godine, ali je turski reprezentativac postao jedan od ključnih igrača u Torinu, zbog čega obje strane smatraju da je novi ugovor neophodan.

"Gazeta" navodi da su Juventus i Jildiz posljednji put razgovarali krajem oktobra, neposredno prije smjene Igora Tudora.

Jildizovi finansijski zahtjevi

Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Jildiz, koji je nedavno učestvovao u interesantnoj kampanji, trenutno zarađuje 1,7 miliona evra po sezoni, ali mu je cilj da postane najplaćeniji igrač u ekipi, sa platom od najmanje šest miliona evra godišnje, koliko zarađuje i Džonatan Dejvid.

Ponuda Juventusa iznosi između četiri i pet miliona evra po sezoni, uz bonuse vezane za lične i timske ciljeve. Dakle, između ponude kluba i zahtjeva igrača postoji razlika od oko milion evra, ali Jildiz takođe traži i jasne garancije u vezi sa dugoročnim projektom i ambicijama kluba.

Dvadesetogodišnjak je ove sezone postigao šest golova i upisao šest asistencija na 22 utakmice u svim takmičenjima.