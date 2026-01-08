logo
Vječiti pomoćnik Deana Klafurića preuzeo Široki Brijeg!

Autor Dragan Šutvić
Damir Milanović novi trener tima sa Pecare.

Damir Milanović novi trener Širokog Brijega Izvor: NK Široki Brijeg

Široki Brijeg je sa prvim danima 2026. godine raskinuo saradnju sa dosadašnjim trenerom Deanom Klafurićem.

Ekspresno je klub sa Pecare našao zamjenu – riječ je o povratniku u klub Damiru Milaniću, koji je do avgusta prošle godine bio Klafurićev pomoćnik na klupi.

"Želim iskreno da se zahvalim upravi kluba na ukazanom povjerenju i prilici da se vratim na Pecaru. Ovaj klub za mene ima posebnu vrijednost i emociju i stoga mu je velika čast da preuzmem prvi tim. Svjestan sam odgovornosti koja dolazi sa ovom ulogom, ali i motivisan da zajedno sa stručnim štabom i igračima dam maksimum u svakom treningu i utakmici. Cilj nam je da radimo pošteno, predano i sa jasnom vizijom, kako bismo ostvarili rezultate koji će biti ponos kluba i svih koji ga vole", rekao je Milanić, koji je cijelim tokom trenerske karijere "desna ruka" Deana Klafurića.

Pomagao je hrvatskom strategu u četiri kluba – Etnikosu, Honvedu, Veležu i Širokom Brijegu, a samostalno je vodio samo Goricu.

Široki Brijeg je, podsjetimo, prvi dio sezone završio na šestom mjestu sa 23 boda.

Prvu zvaničnu utakmicu u 2026. godini odigraće 7. februara u 20. kolu Premijer lige BiH protiv Rudara u Prijedoru, dok će četiri dana kasnije gostovati Veležu u okviru osmine finala Kupa BiH.

