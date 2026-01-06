Dean Klafurić više nije trener Širokog Brijega

Široki Brijeg i trener Dean Klafurić sporazumno su raskinuli saradnju, objavio je u utorak klub s “Pecare”.

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Široki Brijeg od danas nema trenera!

Hrvatski stručnjak Dean Klafurić je sporazumno raskinuo saradnju sa ekipom sa "Pecare", a preuzeo je kormilo u decembru 2024. godine, potpisavši ugovor na godinu i po dana.

Tokom njegovog mandata, ekipa je ostvarila solidne rezultate u Premijer ligi BiH, ali serija slabijih nastupa u na posljednjih sedam mečeva bez trijumfa, dovela je do obostranog dogovora o prekidu saradnje.

"NK Široki Brijeg i šef stručnog štabaa Dean Klafurić postigli su sporazumni raskid ugovora. Tokom svog mandata, Klafurić je pokazao profesionalnost, predanost radu i maksimalno zalaganje. Klub se ovim putem zahvaljuje treneru Klafuriću na dosadašnjem radu, profesionalnosti i doprinosu te mu želi puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere. NK Široki Brijeg želi mu sve najbolje u budućim sportskim izazovima”, saopšteno je iz hercegovačkog kluba.

Interesantno, samo tri kluba u šampionatu BiH sačuvala su svoje trenere od početka sezone - Perica Ognjenović u Rudaru iz Prijedora, Duško Vranešević u bijeljinskom Radniku i Vinko Marinović u Borcu, koji je pred sami početak sezone naslijedio pokojnog Mladena Žižovića.

(MONDO)