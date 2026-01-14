"Jarčevi" razljutili Bavarce! Bajern preokretom do rekorda Bundeslige!

Bavarci u drugom poluvrmeenu stigli do pobjede kojom su ispisali istoriju.

Dominacija Bajerna u njemačkom prvenstvu se nastavlja.

Bavarci su sa nakon pobjede 8:1 nad Volfsburgom proteklog vikenda ove srijede bili nešto blaži prema Kelnu, koji je čak poveo na na svom RajnEnergi stadionu.

Linton Maina pogodio je u 41. minutu i tako donio svojim navijačima nadu da mogu da naprave čudo i dođu do prve pobjede nad Bajernom u posljednjih 15 godina.

Njihova nada ugašena je i prije odlaska na odmor. Serž Gnabri pogodio je za izjednačenje, a duel u kelnu riješen je u nastavku.

Kim Min-Jae donio je preokret, a pobjedu Bavaraca „ovjerio“ je sedamnaestogodišnji vunderkind Bajerna Lenart Karl.

Zanimljiv podatak je da Hari Kejn nije upisao u listu strijelaca, prvi put u Bundesligi još od kraja novembra.

Ovim trijumfom Bajern je zadržao 11 bodova prednosti tačno na polovini prvenstva i ujedno ispisao istoriju Bundeslige. Naime, razlika od 11 poena je najveća razlika između prvoplasirane i drugoplasirane ekipe nakon „Hinrunde“, odnosno poslije prve polovine šampionata.



