logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jarčevi" razljutili Bavarce! Bajern preokretom do rekorda Bundeslige!

"Jarčevi" razljutili Bavarce! Bajern preokretom do rekorda Bundeslige!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Bavarci u drugom poluvrmeenu stigli do pobjede kojom su ispisali istoriju.

"Jarčevi" razljutili Bavarce! Bajern preokretom do rekorda Bundeslige! Izvor: Ralf Treese / DeFodi Images / Profimedia

Dominacija Bajerna u njemačkom prvenstvu se nastavlja.

Bavarci su sa nakon pobjede 8:1 nad Volfsburgom proteklog vikenda ove srijede bili nešto blaži prema Kelnu, koji je čak poveo na na svom RajnEnergi stadionu.

Linton Maina pogodio je u 41. minutu i tako donio svojim navijačima nadu da mogu da naprave čudo i dođu do prve pobjede nad Bajernom u posljednjih 15 godina.

Njihova nada ugašena je i prije odlaska na odmor. Serž Gnabri pogodio je za izjednačenje, a duel u kelnu riješen je u nastavku.

Kim Min-Jae donio je preokret, a pobjedu Bavaraca „ovjerio“ je sedamnaestogodišnji vunderkind Bajerna Lenart Karl.

Zanimljiv podatak je da Hari Kejn nije upisao u listu strijelaca, prvi put u Bundesligi još od kraja novembra.

Ovim trijumfom Bajern je zadržao 11 bodova prednosti tačno na polovini prvenstva i ujedno ispisao istoriju Bundeslige. Naime, razlika od 11 poena je najveća razlika između prvoplasirane i drugoplasirane ekipe nakon „Hinrunde“, odnosno poslije prve polovine šampionata.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Bajern Bundesliga Keln

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC