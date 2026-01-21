Fudbaler PSŽ-a optužen za trgovinu ljudima: Porodica s malom djecom otišla u policiju

Aktuelni osvajač Lige šampiona sa Pari Sen Žermenom prijavljen u policiji zbog trgovine ljudima.

Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Fudbaler Pari Sen ŽermenaLuka Ernandez (30) optužen je za trgovinu ljudima, pišu mediji u Francuskoj. Njega i njegovu suprugu Viktoriju Triaj prijavila je policiji jedna porodica iz Kolumbije koja je bila zaposlena kod njih kao posluga, a sada cure novi detalji koji govore da tu nije bilo baš sve po propisima.

Porodica iz Kolumbije radila je neprijavljeno kod Ernandeza od septembra 2024. do novembra 2025. godine, a u sve je sada upletena i ozbiljna optužba za "trgovinu ljudima".

U pitanju su muškarac, žena i njihovo troje djece koji su svi radili kod njih u pomenutom periodu, a koji očigledno više ne rade kod Ernandeza i odlučili su da ga prijave policiji. Navodno, radili su za mali novac i to prekovremeno, dok izgleda ni njihov status nije bio sasvim legalan.

Luka Ernandez (29) je inače šampion Evrope sa Pari Sen Žermenom i u ovoj ekipi je od 2023. godine, a prethodno je igrao za Atletiko Madrid i Bajern Minhen.

Njegov rođeni brat Teo Ernandez je takođe fudbaler i trenutno nastupa za Al Hilal, a pratile su ga kroz karijeru kontroverze.