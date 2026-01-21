logo
Nema "luđeg" od Milutina u cijeloj Engleskoj: Glavom nabo rivala, a prije toga ih grizao i vrijeđao

Nema "luđeg" od Milutina u cijeloj Engleskoj: Glavom nabo rivala, a prije toga ih grizao i vrijeđao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte novi incident koji je napravio crnogorski napadač Milutin Osmajić u Engleskoj.

Milutin Osmajić napravio haos u Engleskoj Izvor: Twitter/@FootyCentralX/Screenshot

Crnogorski napadač Milutin Osmajić očigledno ima problema sa temperamentom pošto ga ponovo čeka duža suspenzija u Engleskoj. Na jučerašnjoj utakmici njegovog Prestona i Hal sitija (0:3), Osmajić je dobio crveni karton u petom minutu nadoknade, kada je već sve bilo poznato.

Osmajić se posvađao sa Džonom Lundstramom i tokom gurkanja ga je "nabo glavom", poslije čega je Englez, nekada hit igrač Šefild junajteda, pao kao pokošen i bilo je jasno da će Crnogorac dobiti crveni karton.

Pogledajte taj incident:


Na kraju je i Lundstram dobio žuti zbog svađe sa Crnogorcem, ali ga to neće pretjerano zaboljeti, dok će biti iznenađenje ako FA dodatno ne kazni Osmajića. Znamo da se ovakvi sukobi bez lopte drastično kažnjavaju, tako da će sigurno pauzirati mnogo više od dvije utakmice, koliko obično slijedi za direktan crveni karton.

Ono što je problem kod Osmajića je što bi ovo mogla da mu bude treća teža kazna u Engleskoj.

Prethodno je dobio osam mečeva suspenzije zbog toga što je ugrizao Ovena Beka iz Blekburna, dok je devet mečeva pauzirao zbog rasističkih uvreda na račun Hanibala Mežbrija iz Barnlija tokom prošle sezone.

Milutin Osmajić (26) je inače od 2023. godine u Prestonu u koji je došao iz španskog Kadiza. Igrao je i za portugalsku Viselu, turski Bandirmaspor i crnogorsku Sutjesku. Ove sezone dao je pet golova u Čempionšipu i generalno je bio među boljim igračima Prestona.

