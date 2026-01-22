Otkazan meč Partizana i Gangvona: Crno-bijeli bez pobjede se vraćaju iz Turske

Partizan i Gangvon neće se sastati, pošto je utakmica otkazana.

Izvor: MN PRESS

Utakmica između Partizana i Gangvona otkazana je zbog loših vremenskih uslova. Posljednja provjera crno-bijelih pred nastavak drugog dela sezone neće se odigrati, a igrači će se sutra u 15 časova naći na aerodromu i krenuti put Beograda.

Kiša u Turskoj pada jakim intenzitetom i to onemogućava da se susret održi. U Antalijskoj regiji nemoguće je trenirati, a kamoli igrati meč zbog jakih padavina. Igrači Partizana nalaze se na terenu gde trče i zagrevaju se, ali je očigledno da utakmica sa Gangvona neće biti na programu.

Partizan je tako pripreme završio bez pobjede, a jesenji prvak Srbije odigrao je tri utakmice. Protiv Đera je rezimirao 2:2, a onda je poražen od Mure 3:0, te još jednom odigrao neriješeno, protiv Rakova (1:1). Inače, Partizan je protiv Boteva iz Plovdiv dan ranije trebalo da odigra meč, ali i taj meč je otkazan.