"Radiš stvari za koje si plaćen": Stojaković progovorio o novom pojačanju Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Nenad Stojaković pričao je o završnim pripremama Partizana, a spomenuo je i novog napadača Poltera.

Nenad Stojaković o pripremama Partizana Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan je zbog zdravstvenih problema morao da otkaže meč sa Botevom, ali će imati još jednu provjeru prije povratka kući. Igraće protiv ekipe Gangvona (Južna Koreja) i taj meč igra se u četvrtak (15 časova). Uoči tog meča oglasio se trener Partizana Nenad Stojaković.

"Pozdrav za navijače Partizana. Dobra je atmosfera pred naredni meč. U većini slučajeva su tu neki mali, sitni problemi koji su riješeni. Imaćemo veći broj igrača na raspolaganju. Pokušali smo da ispravimo neke stvari, da budemo bolji u nekim momentima igre. Mislim da smo došli do određenog razumijevanja pojedinca, grupe i tima i da će to biti bolje", rekao je Stojaković na pripremama.

Složio se sa konstatacijom novinara da atmosfera na treningu izgleda odlično, vjerovatno i najbolja na pripremama do sada.

"U pitanju je jako kvalitetna grupa momaka. Imaju odlično drugarstvo. Možda su i noge malo 'lakše', bliži se dan povratka kući. Kada se sve to izmiješa, možda je to zbog toga."

Šta je sa Ninićem i Polterom?

Male su šanse da će na narednoj utakmici da igra Matija Ninić, zavisiće od ljekara.

"Matija nije trenirao, vidjećemo sa stručnim timom šta oni kažu. Ako je to sa njihove strane okej, dobiće minute. Moramo da sačekamo riječi doktora."

Za kraj je šef struke crno-bijelih upitan za novo pojačanje i dolazak Sebastijana Poltera (34).

"Super, sjajan je momak i profesionalac. Radiš stvari za koje si plaćen, koje voliš da radiš i radiš ih na najbolji način. Pokušaćemo što prije da ga dobijemo kada su u pitanju zahtjevi u igri. Na njemu je sve ostalo", zaključio je Nenad Stojaković.

Tagovi

FK Partizan Nenad Stojaković pripreme

Komentari 0

