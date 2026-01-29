Ovako će izgledati žrijeb Lige šampiona: Nova pravila mnogi nisu naučili, a sve je već "nacrtano"

Pogledajte kako će izgledati žrijeb Lige šampiona i ko sa kim može da igra.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Grupna faza Lige šampiona donijela je neviđenu dramu i do posljednje sekunde nismo znali ko prolazi dalje. Na kraju je Benfika na najluđi mogući način, golom svog golmana Andreja Trubina u 98. minutu protiv Real Madrida za 4:2, ipak uspela da popravi svoju gol-razliku i završi iznad crte, dok je istovremeno "kraljevski klub" ispao iz najboljih osam.

To znači da će Real Madrid, kao i "ostali smrtnici", morati da odigra jednu rundu više u Ligi šampiona i naći će sa na žrijebu za šesnaestinu finala, odnosno kako to još UEFA naziva - baraž za osminu finala.

Kad je žrijeb Lige šampiona?

U petak u Nionu od 12 časova biće održan žrijeb baraža za osminu finala Lige šampiona na kome će se naći imena timova koji su grupnu fazu završili od devetog do 24. mjesta.

Žrijeb je poludirigovan, odnosno kao što znamo i iz najavljenog žrijeba na kome će biti Crvena zvezda u Ligi Evrope, pozicija na tabeli i te kako ima uticaj na to koga ćete izvući za protivnika. Možete da izvučete samo jednog od dva protivnika, odnosno već postoji podjela koja izgleda ovako:

Deveti i deseti izvlače 23. i 24. ekipu

11. i 12. izvlače 21. i 22. ekipu

13. i 14. izvlače 19. i 20. ekipu

15. i 16. izvlače 17. i 18. ekipu

Kako će onda izgledati žrijeb Lige šampiona?

Sve je dakle jasno pred žrijeb u petak i već sada nam se čini da ćemo dobiti lijepe derbije. Primjera radi, Real Madrid opet može da igra protiv Benfike (ili Bode Glimta), Leverkuzen bi mogao protiv Borusije Dortmund (ili Olimpijakosa)...

Evo i kako izgleda podjela povlaštenih i nepovlaštenih:

Real Madrid ili Inter - Bodo Glimt ili Benfika

Pari Sen Žermen ili Njukasl - Monako ili Karabag

Juventus ili Atletiko Madrid - Klub Briž ili Galatasaraj

Atalanta ili Leverkuzen - Borusija Dortmund ili Olimpijakos

Zna se cijeli kostur na žrijebu?

Poredak timova na kraju ligaške faze Lige šampiona takođe ima uticaj i na izgled kompletnog kostura, pa tako već znamo gdje se nalaze i timovi koji su bili u najboljih osam. Primjera radi, Arsenal i Bajern - dvije najbolje ekipe ligaškog dijela - nalaze sa na suprotnim stranama i ne mogu da igraju do finala, nešto slično kao glavni nosioci u tenisu.

Evo i kako izgleda grafički prikaz potencijalnog kostura cijelog žrijeba Lige šampiona gde čekamo još i žreb 27. februara na kome će takođe biti "50-50" izvlačenje:

Izvor: UEFA