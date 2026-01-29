logo
Blaž Slišković uspješno operisan u Mostaru

Blaž Slišković uspješno operisan u Mostaru

Autor Haris Krhalić Izvor bljesak.info
0

Blaž Slišković ponovo je operisan zbog problema s krvnim žilama, a zahvat je protekao u najboljem redu.

Blaž Slišković uspješno operisan Izvor: YouTube/Mojih TOP 11 sa Nebojšom Petrovićem

Legendarni fudbaler i trener Blaž Slišković ponovo je bio podvrgnut hirurškom zahvatu na krvnim žilama, a intervencija je prošla u najboljem mogućem redu.

Slišković je i prije pet godina imao sličan zdravstveni problem, kada je u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar urađena endovaskularna intervencija. Ovoga puta obavljena je nova operacija, a najvažnije je da nije bilo nikakvih većih komplikacija.

"Sve je dobro prošlo, sve je redu, dobro se osjećam", kratko je poručio Slišković iz bolnice za Bljesak.info.

Popularni Baka ostavio je dubok trag u regionalnom i bh. fudbalu, kako kao igrač, tako i kao trener. Nakon angažmana u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, vodio je brojne klubove, među kojima su Hajduk, Zrinjski, Široki Brijeg, Željezničar, kao i ekipe u Albaniji, Aziji i na Bliskom istoku.

Posebno uspješan period imao je na klupi Zrinjskog, s kojim je osvojio dvije titule prvaka Bosne i Hercegovine, dok mu je posljednji trenerski angažman bio u Željezničaru 2021. godine.

"Zmajeve" je vodio od 2002. do 2006. godine.

Ubrzo su se oglasili i iz Veleža te su mu poželjeli brz oporavak.

"Fudbalski klub Velež Mostar želi uputiti iskrene želje za brz oporavak nekadašnjem fudbaleru našeg Kluba, legendarnom Blažu Sliškoviću, koji je podvrgnut operativnom zahvatu u mostarskoj bolnici zbog problema sa krvnim sudovima.
Operacija je, prema dostupnim informacijama, protekla uspješno, a Fudbalski klub Velež popularnom Baki želi uspješan nastavak liječenja i brz oporavak, te što brži povratak svakodnevnim obavezama."

