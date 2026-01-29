Velež u dobroj formi pred prvi meč sa Borcem

Fudbaleri Veleža zabilježili su novu pobjedu tokom priprema za proljećni dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Mostarski Velež je u četvrtak savladao Posušje na stadionu "Rođeni" rezultatom 2:0 (2:0).

Golove za Mostarce već u prvom dijelu postigli su Amar Milak i Ivan Šarić u 4. i 38. minutu utakmice.

Izabranici Ibre Rahimića će pred početak drugog dijela sezone imati još jednu provjeru - u nedjelju će u Mostaru gostovati trebinjski Leotar.

Podsjetimo, Mostarci su na zimskim pripremama u Medulinu osvojili "Arena kup" iako su na startu turnira u Hrvatskoj poraženi od poljske Odre (1:2).

Kasnije su pobijedili austrijski Kapfenberg (2:0), zagrebačku Lokomotivu (2:1) i u finalu ekipu Vukovara 1991 (2:1).

Kasnije su još u Medulinu slavili i protiv hrvatskog niželigaša Grobničana minimalnim rezultatom, pa se nakon današnje pobjede s pravom može reći da je Velež u dobroj formi pred nastavak Premijer lige BiH.

"Rođeni" su jesenji dio okončali na četvrtom mjestu sa 28 bodova, čak 15 manje od lidera na tabeli Borca, koji će biti i prvi protivnik mostarske ekipe u proljećnom dijelu sezone.

(MONDO)